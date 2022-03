Julia Biedermann wird 55: „Ein Schloss am Wörthersee“-Star sieht immer noch aus, wie damals

Teilen

Sie hat sich kaum verändert: Julia Biedermann hat ihren 55. Geburtstag gefeiert. © Imago Images

Sie hat sich kaum verändert: Julia Biedermann hat ihren 55. Geburtstag gefeiert. Der Star sprach über ihren Neuanfang nach der Trennung von ihrem Ex-Ehemann.

Berlin – „Ein Schloss am Wörthersee“-Schauspielerin Julia Biedermann (55) ist 55 Jahre alt geworden. Die in Berlin geborene Prominente feierte den besonderen Meilenstein am Dienstag (15. März) und sieht auch in dem Alter immer noch so aus, wie damals!



Die Schauspielerin hat zwei Söhne, die mittlerweile im Teenageralter sind und steht auch heute noch vor der Kamera und auf der Bühne. Insbesondere in den Achtziger- und Neunzigerjahren war die Schönheit, die sich ihre Jugendlichkeit bis heute bewahren konnte, in zahlreichen TV-Produktionen und Filmen zu bewundern gewesen.

In den 1980er Jahren wurde sie durch ihre Rolle der Tanja Graf bekannt, die sie in der ZDF-Serie „Ich heirate eine Familie“ spielte und war danach an der Seite von Rolf Black in den ersten beiden Staffeln von „Ein Schloss am Wörthersee“ mit dabei gewesen. Erst im letzten Jahr hatte der Star einen Auftritt in der RTL-Serie „Alles was zählt“ gehabt.

Julia Biedermann feierte ihren 55. Geburtstag

Die Synchronsprecherin, die auch heute immer noch so wie damals aussieht, sprach zudem über ihren Neuanfang in Berlin, den sie nach der Scheidung von ihrem Ehemann wagte. In einem Interview mit „Freizeit Revue“ verriet sie nach ihrer Scheidung: „Es ist schön, wenn man so herzlich aufgenommen wird nach der unschönen Zeit.

Ich wünsche mir dort einen erfolgreichen Neuanfang.” Mit ihrem Ex-Ehemann, der der Vater ihrer zwei Söhne ist, hatte sie acht Jahre lang in Amerika gelebt. 2018 ließ sich das Paar nach 16 Jahren Ehe scheiden, woraufhin die Darstellerin mit ihren Kids wieder in ihre Heimat Berlin zog.