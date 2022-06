„Durfte mir anhören, wie fett ich bin“: Julia Holz wird nach überstandener Krebserkrankung angefeindet

Julia Holz hat den Krebs besiegt © Instagram/Julia Holz

Angefeindet nach überstandenem Krebs: Julia Holz teilte Statement über die fiesen Kommentare, die sie erhielt. Die Prominente wurde unter anderem wegen ihrer Figur kritisiert.

Mallorca – Nach überlebtem Gebärmutterhalskrebs: Julia Holz (35) muss gegen sehr unsensible Kommentare ankämpfen. Die „Goodbye Deutschland“-Prominente hatte im April 2021 verkündet, dass sie an Krebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt war und unterzog sich zahlreichen Operationen und Chemotherapien. Im Oktober folgte dann die gute Nachricht einer neuen Diagnose – der Krebs war besiegt und sie war rezidivfrei.



Die Angst vor einem Restrisiko bleibt dabei jedoch immer noch bestehen. Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram veröffentlichte die Mama-Bloggerin jetzt ein ausführliches Statement, in dem sie sich zu den nach ihrer überstandenen Krebserkrankung erhaltenen Kommentaren äußerte. In Bezug auf ein Foto von der blonden Schönheit, das bereits vor vier Monaten aufgenommen worden sei, verkündete die TV-Persönlichkeit:

„Ja, ich bin dicker geworden und ja, ich habe viele Narben auf meinem Körper! Ob es mir egal ist? Manchmal ja und manchmal nein.“ Über die unsensiblen Kritiken und Lästereien, die sie sich anhören musste, schrieb die Influencerin: „Am Wochenende durfte ich mir anhören, wie fett und hässlich ich geworden bin. Na ja, eigentlich haben die Frauen das auch nicht direkt zu mir gesagt, sondern die haben laut über mich gelästert und ich habe alles gehört!”

Die gebürtige Rostockerin sprach zudem darüber, dass sie die fiesen Kommentare nicht so einfach ignorieren konnte und ihr diese trotz ihres Selbstbewusstseins wohl auch ganz schön nahegingen. „Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich schon getroffen“, gab der Star zu. Sie fügte hinzu, dass sie danach geweint habe, nach Hause gegangen sei, ihre Instagram-Stories gelöscht und sich erst einmal von ihrem Smartphone ferngehalten hätte. „Ich bin immer eine selbstbewusste Frau und stehe zu allem! Aber das hatte echt gesessen in dem Moment und mich tief in meinem Herzen und Kopf getroffen.”