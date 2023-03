So geht es Julia Lindholm nach ihrer Not-Zahn-OP

Teilen

Julia Lindholm musste schon wieder die Notbremse ziehen – nach der „Giovanni Zarrella-Show“ machte ihr Körper schlapp und sie musste notoperiert werden. © IMAGO/STAR-MEDIA

Julia Lindholm musste schon wieder die Notbremse ziehen – nach der „Giovanni Zarrella-Show“ machte ihr Körper schlapp und sie musste notoperiert werden.

Deutschland – Nach der „Giovanni Zarrella-Show“ (ZDF) war es plötzlich ganz ruhig um die schwedische Schlagersängerin Julia Lindholm (29). Pünktlich zur großen Musikshow meldete sich Lindholm mit neuer Musik zurück und musste dann doch die Notbremse ziehen, wie sie nun selbst verriet. Via Instagram meldet sich die 29-Jährige mit einem Gesundheits-Update bei den Fans. Der Grund, wieso es um die Sänger ganz ruhig auf Social Media wurde, ist, dass ihr Körper dringend eine Pause benötigt hat.

Auf Nachfrage von Meine Schlagerwelt berichtet die Sängerin weiter: „Mein Körper hat komplett abgesagt, als ich nach Hause kam. Es war wahrscheinlich einfach ein bisschen viel Stress in den letzten Wochen“. Aber damit nicht genug, denn die 29-Jährige musste sich auch einer Not-OP unterziehen, denn heftige Schmerzen im Gesicht machten der Musikerin zu schaffen. „Meine Weisheitszähne mussten schnell rausoperiert werden. Das hat mich erschöpft und ausgeknockt. Deswegen habe ich mich auch nicht so viel persönlich gemeldet bei Instagram“, so Lindholm.

Julia Lindholm: „Ich hatte das Gefühl, mich und meinen neuen Song hängen zu lassen“

Und natürlich ließ das Gefühl der Machtlosigkeit die Sängerin nicht kalt. Ihr Körper machte schlapp, obwohl sie sich um den Release ihrer neuen Single kümmern wollte – das machte der 29-Jährigen zusätzlich psychisch zu schaffen. Die Schwedin habe existentielle Ängste und das Gefühl gehabt, sich und ihren neuen Song hängen zu lassen, gesteht die Musikerin weiter im Gespräch: „Man ärgert sich natürlich, dass man nicht so fit ist, wie man möchte in so einer wichtigen und intensiven Woche nach einem Release“. Nun ist der Schlagerstar nach der Zahn-OP wieder auf dem Weg der Besserung - die Schwellung und die Schmerzen haben nachgelassen und Lindholm hat durch viel Schlaf wieder neue Kraft getankt.

Erst wenige Tage zuvor machte die Sängerin ihre Depressionen und Panikattacken öffentlich. Die Zwangspause durch die Pandemie sei dabei ihre Rettung gewesen, gestand Julia im Interview mit Meine Schlagerwelt. In der Zeit hat die Musikerin sich eingestanden, dass es ihr mental nicht gut geht und sich etwas ändern muss. Heute sei die 29-Jährige bei sich angekommen, nehme nun ihr Herz und ihr Bauchgefühl viel öfter mit und habe angefangen, sich selbst zu lieben.