Reunion bei Julian und Bianca Claßen für 4. Geburtstag von Sohn Lio

Teilen

So funktioniert Patchwork: Trotz Trennung haben Julian und Bibi Claßen den vierten Geburtstag ihres Sohnes gemeinsam gefeiert. Auch Tanja Makaric war mit dabei.

Im Mai wurde bekannt, dass sich das Influencer-Traumpaar Julian (29) und Bianca Claßen (29) getrennt hat. 13 Jahre lang waren die beiden Youtube-Stars miteinander liiert, zusammen haben sie zwei Kinder – umso überraschender kam das plötzliche Liebesaus. Inzwischen ist Julienco wieder glücklich vergeben und turtelt fleißig mit seiner neuen Flamme Tanja Makaric (25). Von Bibi hört man dagegen nichts mehr. Die sonst so aktive Influencerin meldet sich weder auf Instagram noch Youtube bei ihren Followern. Umso besorgter sind die Fans, wie es ihrem Idol derzeit geht.

Nun gibt es zumindest indirekt ein Lebenszeichen von Bibi. Auf Instagram teilte Julian Eindrücke von der Geburtstagsparty von Sohn Lio (4). Dabei verriet er, dass auch seine Ex mitfeierte. „Lio ist einfach heute schon 4 Jahre alt geworden“, schrieb der stolze Papa neben einem Foto von bunt verpackten Geschenken. „Ich bin so unendlich stolz auf ihn. Danke für den tollen Tag.“ Darunter markierte der Social-Media-Star die Partygäste, zu denen unter anderem seine Freundin Tanja gehörte. Gleich unter dem Namen seiner Liebsten findet sich auch der seiner Ex. Ihrem Sohn zuliebe haben sich die einstigen Turteltauben also zusammengerauft und gemeinsam einen schönen Tag verbracht.

Julian und Bibi Claßen verbringen für ihre Kinder Zeit miteinander

Privates Trennungsdrama hin oder her: Für Julian und Bibi stehen ihre Kinder weiterhin an erster Stelle. Offenbar wollen sie dem gemeinsamen Nachwuchs trotz Trennung so viel Normalität wie möglich bieten. Auf dem Instagram-Account der Youtuberin sucht man allerdings vergeblich nach neuen Inhalten. Auch der Geburtstag ihres Sohnes animierte die Internetberühmtheit nicht dazu, ihre Netz-Pause zu beenden. Offenbar braucht Bibi momentan einfach noch Zeit, um die vielen Veränderungen in ihrem Privatleben zu verarbeiten. Bis sich die zweifache Mutter in den sozialen Medien zurückmeldet, müssen sich die Fans wohl weiter in Geduld üben.

Wie Julienco kürzlich verriet, soll es Bibi aber derzeit gut gehen. Beim Kindertag 2022 sagte er gegenüber Promiflash: „Wir sind sehr glücklich, so wie es jetzt ist.“ Trotz Trennung laufe die gemeinsame Erziehung ihrer Kinder „harmonisch“ ab.