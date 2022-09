Julian Claßen verrät: Seiner Ex Bibisbeautypalace geht es „sehr gut“

Julian und Bibi Claßen waren einst DAS YouTube-Traumpaar. © instagram/Julian Claßen & IMAGO / VISTAPRESS

Seit mehren Monaten ist Bibi Claßen untergetaucht und lässt nichts von sich hören. Nun verrät ausgerechnet ihr Ex-Mann, wie es der Influencerin geht.

Wie steht es um Bianca Claßen (29)? Normalerweise teilt die Youtuberin fleißig Inhalte mit ihrer Follower-Gemeinde. Seit die Trennung von ihrem Mann Julian Claßen (29) bekannt wurde, ist es allerdings still um Bibi geworden. Die sonst so aktive Influencerin meldet sich weder auf Instagram noch Youtube bei ihren Fans. Keine Frage, dass sich die User große Sorgen um sie machen.

Im Gegensatz zu seiner Ex scheint es Julienco großartig zu gehen. Im Netz zeigt er sich schwer verknallt mit seiner neuen Freundin Tanja Makaric (25), mit er nun sogar den ersten öffentlichen Pärchen-Auftritt absolvierte. Während die beiden fleißig turteln, ist von Bibi nichts zu hören. Allerdings scheint auch sie mittlerweile ein neues Liebesglück gefunden zu haben: Immer wieder wird die Internet-Berühmtheit händchenhaltend mit dem Manager Timothy Hill gesehen. Geäußert hat sich Bibi aber bisher noch nicht zu der Romanze.

Nun gibt es endlich ein Update – und zwar ausgerechnet von Julienco selbst. Beim Kindertag 2022 in Berlin verriet der Influencer gegenüber Promiflash, wie es Bibi aktuell geht. „So wie ich das mitbekomme, geht es ihr sehr gut. Wir sind sehr glücklich, so wie es jetzt ist“, erklärte er. Demnach müssen sich die Fans also keine Sorgen machen.

„Harmonisches“ Verhältnis zwischen Julienco und Bibisbeautypalace

In dem Interview sprach Julian auch über die Erziehung der gemeinsamen Kinder. Trotz Trennung laufe alles ganz „harmonisch“ ab. Böses Blut scheint also nicht zwischen dem früheren Traumpaar zu herrschen. Wegen ihrer Kinder stehen sie auch weiter in Kontakt. Tatsächlich passte Bibi sogar auf Lio und Emily auf, während sich Julian mit Tanja bei dem Event vergnügte. „Die sind bei ihrer Mama“, sagte der Social-Media-Star auf die Frage nach seinem Nachwuchs.

Es scheint also ganz so, als bräuchte Bibi momentan einfach eine Auszeit, um die vielen Veränderungen in ihrem Privatleben zu verarbeiten. Bis sich die Kölnerin mit neuen Inhalten zurückmeldet, müssen sich die Fans wohl weiter in Geduld üben.