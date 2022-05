Julian Reim, Sonia Liebing und Vincent Gross: Starke Gästeliste für das MDR-Frühlingserwachen

Das MDR-Frühlingserwachen gibt seine starke Gästeliste bekannt. Die sächsische Kleinstadt Ostrau konnte sich durchsetzen. Jetzt dürfen die Bewohner unter anderem Julian Reim, Sonia Liebing und Vincent Gross willkommen heißen. (Fotomontage) © IMAGO / HOFER & IMAGO / Eibner & IMAGO / Agentur Baganz

Ostrau-Großes Star-Aufkommen beim MDR-Frühlingserwachen! Das TV-Format teilt jetzt den Fans ihre Gästeliste mit. Mit dabei sind: Julian Reim (25), Sonia Liebing (32) und Vincent Gross (25). Nicht nur die Fans, sondern vor allem der Ort Ostrau freut sich riesig. Die sächsische Kleinstadt konnte sich Mitte Mai gegen die anderen Städte durchsetzen.

Die Bewohner des sächsischen Ortes haben ein altes Veranstaltungs- und Vereinsgelände wieder zum Leben erweckt. Gemeinsam verwandelten die Einwohner der Stadt das, in die Jahre gekommene, Gebäude in eine tolle Veranstaltungshalle. Auch der Bürgermeister des Ortes freut sich. Er erzählt dem MDR: „Das war mal eine außergewöhnliche und ganz tolle Aktion, die auch genau zur richtigen Zeit kam und für das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Leute sehr wichtig war“. Jetzt sind alle bereit, die großen Stars in ihrem kleinen Städtchen Ende Mai in Empfang zu nehmen.

MDR motiviert zur Veränderung

Insgesamt konnte der MDR mit seiner Aktion schon vier mal Einwohner:innen dazu ermutigen ihre Städte zu verschönern. Nach zwei-Jähriger Corona-Pause folgen jetzt die Rekordzahlen. Fast 1.500 Leute haben in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fleißig mit angepackt. Schlussendlich konnte sich die Stadt Ostrau konnte gegen Gommern durchsetzen.