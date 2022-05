Julian Reim verrät - Tochter von Christin Stark hat „Matthias‘ ewig lange Ohrläppchen“

Die kleine Tochter von Matthias Reim und seine Frau Christin ist zur Welt gekommen. Der große Bruder Julian verrät jetzt, dass sie die Ohrläppchen von ihrem Papa geerbt hat. (Fotomontage) © IMAGO/HOFER & Instagram/Christin Stark

Die kleine Tochter von Matthias Reim und seine Frau Christin ist zur Welt gekommen. Der große Bruder Julian verrät jetzt, wie die kleine Zoe aussieht.

Bodensee - Am 22. März 2022 erblickte die Tochter von Christin Stark (32) und Matthias Reim (64) das Licht der Erde. Die kleine ist Matthias 6. Kind. Den Namen haben die beiden auch schon bekannt gemacht. Das Mädchen der beiden heißt Zoe! Weitere Details über Zoe verrät jetzt ihr dritt-ältestes Geschwisterchen Julian Reim (25). Durch die Corona-Maßnahmen konnte er leider bei der Geburt nicht im Krankenhaus vor Ort sein.

Jedoch konnte er seine kleine Schwester schon einige Tage nach der Geburt zu Hause in Empfang nehmen. In einem Interview mit Schlager.de verrät er: “Sie hat wirklich so eine Mischnase aus Matthias seiner Nase und Christins Nase. Und sie hat Christins Öhrchen und Matthias‘ ewig lange Ohrläppchen.“ Die Freude im Hause Reim-Stark scheint groß zu sein. Die kleine ist ganze 26. Jahre jünger als ihr großer Bruder.

Wie der Vater so der Sohn

Nicht nur Zoe hat etwas von ihrem Vater geerbt. Julian tritt nämlich ganz in die musikalischen Fußstapfen von Matthias. Er ist ebenfalls Schlagersänger und kann sich so oft Rat bei seinem Papa holen. Er zog sogar zu ihm an den Bodensee für ein paar Jahre. Die beiden haben eine sehr enge Vater-Sohn Beziehung.