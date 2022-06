„Hast den ersten Gang rein?“: Julian veräppelt Sarah Engels, weil sie lange nicht Auto gefahren ist

Von: Alica Plate

Sarah Engels fährt nach Monaten erstmals wieder Auto - Mann Julian veräppelt sie © Screenshot/Instagram/sarellax3

„Frauen am Steuer - ungeheuer“ - das scheint sich auch Julian Engels zu denken. Denn wie Sarah auf Instagram enthüllt, lässt der ehemalige Fußballprofi seine Frau nicht oft fahren. Als die hübsche Brünette nach Monaten wieder auf dem Fahrersitz Platz nimmt, lässt es sich ihr Mann nicht nehmen, sie nach Strich und Faden zu veräppeln.

Köln - Seit der Geburt ihrer Tochter Solea scheint sich Sarah Engels (Alle Infos über die Ex-Frau von Pietro Lombardi) während der Autofahrt lieber um ihr Mäuschen zu kümmern, als selbst am Steuer zu sitzen. In ihrer Instagram-Story stellt sie nun jedoch unter Beweis, dass sie deshalb das Fahren definitiv nicht verlernt hat - doch ihr Mann, Julian Engels scheint sich einen Spruch nicht verkneifen zu können.

Sarah Engels fährt das Auto ihrer Mutter

„Heute machen wir eine kleine Spritztour mit Mamas Auto, die ist nämlich noch im Urlaub“, teasert die DSDS-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story an. Gemeinsam mit ihrem Mann geht es zum Großeinkauf. „Wir fahren ganz schnell Einkaufen und dann dachten wir, es ist praktischer, das kleinere Auto mitzunehmen, dann hat man nicht so die Probleme mit dem Parkplatz finden“, erklärt sie ihren Fans.

Doch dass Sarah Engels dabei am Steuer sitzt, scheint ihren Mann herrlich zu amüsieren. Denn die 29-Jährige hat in den letzten Monaten eher auf dem Beifahrersitz Platz genommen, wie Julian verrät: „Du bist bestimmt ein Dreivierteljahr kein Auto mehr gefahren“, so der 29-Jährige. Genau das scheint vor allem an dem ehemaligen Profifußballer zu liegen, wie die Sängerin klarstellt: „Das stimmt. Aber du lässt mich ja auch nie fahren. Ich bin eigentlich eine recht gute Autofahrerin“, verteidigt sich die hübsche Brünette.

„Hast den ersten Gang rein?“: Julian veräppelt Sarah Engels, weil sie lange nicht Auto gefahren ist

Ihren Mann hält dies nicht davon ab, sie zu veräppeln: „Machst ersten Gang rein? Hast den ersten Gang drin?“, hakt er bei Sarah nach. Bedenkt man, dass es sich bei dem Auto von ihrer Mutter um ein Elektrofahrzeug handelt, erübrigt sich die Frage. Sarah nimmt die Situation jedoch wie gewohnt mit Humor. „Wie er mich veräppeln will“, kommentiert sie das Video in ihrer Instagram-Story.

Es hat aber auch einfach Vorteile, als Mutter einer kleinen Tochter nicht selbst zu fahren Denn Sarah Engels stillt ihr Baby am liebsten im Auto, wie sie kürzlich enthüllte. Verwendete Quellen: Instagram.com/sarellax3