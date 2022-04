Hendrik Stoltenberg und Paulina Ljubas ein Paar? Bro Juliano platzt der Kragen - „dann raste ich aus“

Hendrik Stoltenberg und Paulina Ljubas ein Paar? Bro Juliano platzt der Kragen - „dann raste ich aus“. © Instagram

Gibt es ein Liebescomeback zwischen „Temptation Island”-Stars Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas? Reality-Star Juliano Fernandes glaubt nicht daran.

„Temptation Island”-Star Juliano Fernandez kann das Drama um die angebliche Beziehung zwischen Paulina Ljubas (25) und Henrik Stoltenberg kaum fassen. Einige Fans wollen Paulina und Henrik zusammen gesehen haben, doch Juliano hält das für einen Irrtum.

Nach einer turbulenten Zeit in der Dating-Show hatte sich das Paar schließlich getrennt, Paulina verließ ihren Ex Henrik und kam zwischenzeitlich mit Kandidat Yasin Mohamed (30) zusammen. Zwischen den beiden soll schon alles wieder aus sein - denn angeblich wurde das Paulina wieder mit Henrik gesichtet!

Juliano, der mit „Love Island”-Star Sandra liiert ist, stand seinem Freund Henrik während und nach der Kuppelshow bei. Eine erneute Beziehung zwischen Paulina und Henrik hält Juliano für unwahrscheinlich. „Also im Internet stehen ja viele Sachen, aber falls das stimmen sollte: Halleluja“, erklärt er seinen Fans in seiner Instagram-Story. „Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass die beiden wieder zusammen sind, dann raste ich so aus.“, fügte er später hinzu.

Paulina bestreitet die Liebes-Reunion mit Henrik

Nachdem Paulina ihren Ex Henrik bei „Temptation Island” zuerst betrogen und dann später abserviert hat, war Juliano immer für seinen Freund da. Deshalb kann und will der Reality-TV-Star ein Liebes-Comeback von Henrik und Paulina nicht glauben.

Auch Paulina findet klare Worte zu den Gerüchten. „Was? Never the fuck ever.“, lautet das Statement der Brünetten auf Instagram. Doch Fans behaupten weiterhin, das Duo Arm in Arm zusammen in Köln gesichtet zu haben. Paulina machte der Gerüchteküche in ihrer Instagram-Story den gar aus. „Eine Freundin und ich waren gerade was essen, jetzt gehen wir ein bisschen spazieren und die Deutzer Kirmes abchecken“, berichtete sie. Auch am Rhein sei sie mit ihrer Freundin zum allerersten Mal gewesen.

„Ich war da tatsächlich noch nie. Nicht wie einige Leute gestern meinten. Das war nicht ich. Und falls mich gleich wieder wer spottet, das ist nicht Henrik mit Perücke, das ist Jenny“, scherzte Paulina.