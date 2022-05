„Bibi und ich sind getrennt“ Julian bestätigt Liebes-Aus zwischen ihm und Bibisbeautypalace

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Seit mehreren Tagen kursieren die Gerüchte, dass sich das YouTube-Paar Bibi und Julian getrennt haben. Nun bestätigte der 29-Jährige die Trennung ganz offiziell. Er selbst gab nun auch weitere Details über das Liebes-Aus bekannt.

Köln - Nun ist es offiziell: Bibi und Julian Claßen haben sich getrennt. Die YouTuberin, die unter anderem als Bibisbeautypalace bekannt wurde, wurde in den vergangenen Tagen mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen. Die Gerüchteküche brodelt - doch nun verkündete der 29-Jährige selbst das Liebes-Aus.

Name Bianca Claßen Geburtstag 06. Februar 1993 in Köln Beruf Content Creator, Webvideoproduzentin, Geschäftsfrau Instagram-Follower 7,9 Millionen

Neuer Freund von Bibisbeautypalace? Kussbild soll beweisen, dass sich das YouTube-Paar getrennt hat

Schon jetzt wurden Bilder gezeigt, die die 29-Jährige mit einem neuen Mann an ihrer Seite zeigen. Sie küssen sich an einem Bahnhof. Ist dies nun der Beweis, dass sich das YouTube-Paar getrennt hat?

Zu den Gerüchten äußerte sich das Paar in den vergangenen Tagen überhaupt nicht - Bibisbeautypalace zeigte sich mit ihrer Freundin Mona hingegen beim Shoppen. „Ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin, hier wie gewohnt weiter zu posten“, veröffentlichte Julienco währenddessen auf seinem Instagram-Account.

Bibis Ehemann Julian bestätigte die Trennung in seiner Instagram-Story © Screenshot/instagram.com/stories/julienco_

Bibi Claßen trägt ihren Ehering nicht mehr

Beim Shoppen achteten ihre Fans nicht nur auf die neuen Outfits der YouTuberin, sondern auch auf ihre Hand - denn Bibisbeautypalace trug keinen Ehering mehr. Für viele ihrer Follower ein eindeutiges Zeichen, dass zwischen dem bekanntesten YouTube-Paar nicht mehr alles in Ordnung ist.

Zuvor tauchte das ehemalige Liebespaar für mehrere Tage auch unter - waren nicht mehr wie gewohnt auf ihren Social-Media-Accounts zu sehen. Dann kam das Comeback und Bibi meldete sich zurück - offenbarte aber nicht, was derzeit in ihrem Leben passiert ist.

Heimliche Küsse, Tränen und Trennung: Bibisbeautypalace und Julienco sind kein Paar mehr - die Bilder Fotostrecke ansehen

„Bibi und ich sind getrennt“ Julian bestätigt das Trennungs-Aus zwischen im und dem YouTube-Star Bibisbeautypalace

Nun gibt es Klarheit - Bibis Ehemann Julian meldete sich nun in seiner Instagram-Story mit diesen ehrlichen Worten: „Ich würde gerne den Spekulationen ein Ende setzen. Ich mache es kurz und schmerzlos - ja, es stimmt. Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt. Viel kann ich und will ich gerade zum aktuellen Zeitpunkt darüber sagen“, so der 29-Jährige.

„Die Kinder stehen auf Stelle Nummer eins, Priorität Nummer eins. Das ist keine Frage. Wir müssen einfach schauen, wie das jetzt weitergeht. Und ich wollte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure lieben aufbauenden Worte. Das ist sehr schön, dass so viele Menschen einem so liebe Nachrichten schreiben. Hat mich sehr gefreut. Ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht, wann ich poste, was mache. Ich denke, dass versteht ihr, dass ich da jetzt gerade nicht so den Kopf dafür habe. Alles klar, vielleicht bis ganz bald!“, erklärte Julian weiter.

„Heute ist ein besonderer Tag“: Bibisbeautypalace ist bei ihren Eltern - ohne Julienco

Zuvor zeigte sich Bibisbeautypalace auch an einem ganz anderen Ort, an dem ihr Mann war. Die 29-Jährige war ohne Julian bei ihren Eltern in Köln. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/julienco_