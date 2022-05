Oliver Pocher lacht über Trennung bei BibisBeautyPalace – „Kacke am Dampfen“

Von: Julia Hanigk

Teilen

Oliver Pocher schießt gegen Julienco und BibisBeautyPalace. © Screenshots Instagram/Oliver Pocher

Bianca und Julian Claßen, BibisBeautyPalace und Julienco, haben sich getrennt. Nach der Bestätigung teilte Comedian Oliver Pocher gegen die beiden via Instagram aus. Er hat eine klare Meinung.

Köln – Seit 2018 ist das Influencerpaar Bianca Claßen alias BibisBeautyPalace (29) und Julian alias Julienco (29) verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder und demonstrierten auf Instagram gerne ihr glückliches Familienleben – bis jetzt. Nun gaben die beiden ihre Trennung bekannt; ein Foto, auf dem Bibi angeblich einen fremden Mann küsst, geistert durchs Netz. Auch Oliver Pocher (44) hat dazu eine klare Meinung, die er mit seinen Fans auf Instagram teilt.

Oliver Pocher giftelt auf Instagram über Bibis und Julians Trennung

Seine letzte „Bildschirmkontrolle“ ist zwar schon eine Weile her, aber der Comedian Pocher lässt es sich trotzdem nicht nehmen, ab und an die Vorgänge im Netz oder TV via Instagramstory zu kommentieren. So schimpfte er neulich über Joachim Llambis (57) Vorab-Einschätzung zum „Let‘s Dance“-Finale, nachdem seine Frau Amira Pocher (29) ausgeschieden war.

Oliver Pocher macht sich in seiner Story über Bibi und Julian lustig. © Screenshot Instagram/Oliver Pocher

Nun bekommen auch Julienco und BibisBeautyPalace ihr Fett weg. Julienco bestätigte die Trennung von Bibi selbst via Instagram, sie habe sich von ihm getrennt. Über die sozialen Netzwerke verbreitete sich ein Bild, auf dem Bibi angeblich einen anderen Mann am Bahnhof küsst, auch ihren Ehering trug die 29-Jährige zuletzt nicht mehr.

„Da ist die Kacke richtig am Dampfen“: Oliver Pocher lacht über Trennung bei BibisBeautyPalace

Oliver Pocher teilte daraufhin ein altes Kuss-Selfie von Bibi und Julian aus Juliencos Account in seiner Story und schrieb dazu: „Fun Fact... alle, die immer in der Öffentlichkeit so auf verliebt machen, da ist die Kacke RICHTIG am Dampfen!!!“

Näheres über die Trennung ist aktuell nicht bekannt, Julienco erklärte nur: „Viel kann ich und will ich gerade zum aktuellen Zeitpunkt darüber gar nicht sagen. Die Kinder stehen an Stelle Nummer Eins.“

Heimliche Küsse, Tränen und Trennung: Bibisbeautypalace und Julienco sind kein Paar mehr - die Bilder Fotostrecke ansehen

Nach der Trennung des millionenschweren Influencerpärchens wurde BibisBeautyPalace anscheinend auch schon mit einem neuen Mann an ihrer Seite in London gesichtet. Ein Fan-Schnappschuss soll das Ganze untermauern. Verwendete Quellen: instagram.com/oliverpocher; instagram.com/julienco_