„Finde Trend ekelhaft“: Aufsässige TikToker drängten Julienco zu Beziehungsbeichte

Von: Julia Hanigk

Fotocollage: Julian Claßen hat eine neue Frau an seiner Seite: Tanja Makaric. © Screenshots Instagram/tanjamakaric_ und julienco_

Was nach einer süßen Bekanntgabe aussah, hatte auch einen bitteren Beigeschmack: Julian Claßen machte die Beziehung mit Tanja Makaric öffentlich. Er gestand, dass ihm durch TikTok-Videos von Fans, die ihn verfolgten, die Wahl genommen wurde.

Köln – Julian (29) und Bibi Claßen (29) sind getrennt, beide bestätigten das im Mai 2022. Zwei Monate später sind auf Juliencos Instagram -Account auch alle gemeinsamen Bilder mit der Mutter seiner zwei Kinder gelöscht. Mehr noch: Der YouTube-Star veröffentlichte ein Pärchenbild mit einer neuen Frau an seiner Seite, Tanja Makaric.

Zwei Monate nach Bibi-Trennung: Julienco und Tanja Makaric haben sich öffentlich auf Instagram als Paar geoutet

Größtenteils freuen sich die Follower des 29-Jährigen über sein neues Glück, einige feierten seine Freundin gar schon vorab mit Aussagen wie „Samsung gegen iPhone getauscht“. Nach der öffentlichen Bekanntgabe zeigten sich aber einige Fans auch kritisch und waren der Meinung, das Ganze sei sehr schnell gegangen.

Julian Claßen äußert sich dazu, wieso er seine neue Beziehung öffentlich machte. © Screenshot Instagram/julienco_

In einer privaten Nachricht, die Julian Claßen öffentlich in seiner Instagramstory teilte, wollte ein Follower Genaueres wissen und fragte: „Wieso hast du das mit Tanja so schnell öffentlich gemacht?“ Daraufhin gab Julienco einen unerwarteten Einblick: Das Ganze habe auch mit Druck von außen zu tun. Auf TikTok wären vorab bereits viele Videos mit seiner neuen Freundin zu finden gewesen.

„Wirklich ekelhaft“: Julian Claßen wurde auf Schritt und Tritt von Fans gefilmt

Julian Claßen schreibt dazu: „Öffentlich war es dank 537282 TikToks sowieso schon.“ Und stellt klar: „Muss auch ehrlich sagen, finde diesen Trend, jemanden bei jedem Schritt zu verfolgen und zu filmen, um auf TikTok viral zu gehen, wirklich ekelhaft.“ Gleich in der nächsten Instagramstory teilte der Influencer aber auch, wie viel Aufmerksamkeit seine eigenen Videos generieren: 1,5 Millionen bis 1,6 Millionen Views haben seine Clips. Insgesamt folgen im 6,3 Millionen Menschen auf dem sozialen Netzwerk und machen ihn dadurch zu einem der bekanntesten Social-Media-Stars.

Auch Julians Exfreundin Bianca Claßen wurde mit neuem Lover schon in der Öffentlichkeit gesehen, fotografiert und gefilmt. Die YouTuberin schweigt allerdings weiterhin zu den Gerüchten – obwohl BibisBeautyPalace auch knutschend mit Timothy Hill im Restaurant abgelichtet wurde. Verwendete Quellen: instagram.com/julienco_; tz.de