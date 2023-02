Junge oder Mädchen: Fan beobachtet Laura Müller und Michael Wendler beim Shoppen fürs Baby in Florida

Von: Lukas Einkammerer

Michael Wendler und Laura Müller erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Welches Geschlecht der Nachwuchs haben wird, haben der Schlagerstar und seine Frau noch nicht verraten. Ein Fan soll die Antwort aber wissen.

Fort Myers, Florida – Es ist offiziell: Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) werden Eltern. Mit einem Instagramposting verkündeten der Schlagerstar und seine Frau am 06. Februar die Neuigkeiten und offenbarten ihren Fans, die sich schon auf Bilder von Lauras Babykugel freuen, den Haken an der ganzen Sache: Persönliche Einblicke in die Schwangerschaft gibt es nur bei OnlyFans. Das wohlbehütete Geheimnis des Babygeschlechts scheint nun aber trotzdem nach außen gesickert zu sein.

Babybauchfotos für Geld: Schlagerstar Michael Wendler vermarktet Lauras Schwangerschaft bei OnlyFans

Die Abonnenten von Laura Müllers OnlyFans-Account bekommen für monatlich etwa 32 Euro anzügliche Bilder der Influencerin zu sehen, die sie sonst nirgendwo teilt. Wer die Wendlers bei ihrem Familienglück begleiten möchte, muss laut vip.de für sechs Bilder mit Babybauch nun aber zusätzliche 200 Euro blechen – eine beachtliche Summe, die sich viele Fans des kontroversen Paares bestimmt nicht leisten können. Wer darauf hofft, dass die kostspieligen Schnappschüsse umsonst im Netz auftauchen, hofft vergeblich, denn das Verbreiten von OnlyFans-Bildern wird von der Plattform streng untersagt.

Besonders viel Trommelwirbel machen Michael Wendler und Laura Müller vor allem bei der Enthüllung des Babygeschlechts und schrieben laut bild.de bei Instagram: „Wir wissen es schon eine ganze Weile.“ Zwar erklärte Laura, dass ihr das Geschlecht egal wäre, „weil Gesundheit das Wichtigste ist“, für ein Junge-oder-Mädchen Fan-Voting sollen die ehemalige „Let‘s Dance“-Kandidatin und der Schlagerstar laut bild.de aber trotzdem Geld verlangen – wenn auch nur elf Euro.

„Höchstwahrscheinlich kein Mädchen“: Schlagerstar Michael Wendler bekommt laut Fan einen Sohn

Bei aller Heimlichtuerei scheint den beiden nun aber ein Augenzeuge zuvor gekommen zu sein, denn wie bild.de enthüllt, sollen die Wendlers einen Sohn bekommen. Die baldigen Eltern sollen von einem Fan beim Einkaufen erspäht worden sein – wo vor allem Sachen für einen Sohnemann in den Einkaufswagen gewandert sein sollen.

„Laura erwartet deshalb höchstwahrscheinlich kein Mädchen, sondern einen Jungen“, verriet der Fan und dürfte der feierlichen Bekanntmachung damit einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. In ihrer Wahlheimat Florida leben Michael Wendler und Laura Müller zwar fernab des Trubels der Öffentlichkeit – aufmerksame Augen warten aber offenbar an jeder Ecke.

Seitdem sie im Herbst 2018 ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, sind Michael Wendler, der mit Adeline Norberg (20) bereits eine Tochter hat, und Laura Müller regelmäßig in den Schlagzeilen vertreten. Auch die Ankündigung, dass ihre Familie bald Zuwachs bekommt, sorgte für mächtig Furore. Im Netz hagelte es positive, aber auch viele negative Reaktionen auf die Schwangerschaft von Michael Wendlers Frau Laura Müller. Verwendete Quellen: bild.de, vip.de, vogue.com