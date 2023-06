„Du warst lästig“: So hat Kader Loth Ehemann Isi kennengelernt

Teilen

Für Ismet Atli war es Liebe auf den ersten Blick – Kader Loth hingegen vergaß „wochenlang“, dass sie die Nummer ihres heutigen Partners erhalten hatte.

2008 funkte es gewaltig bei Reality-TV-Star Kader Loth (50): Sie lernte ihren späteren Ehemann Ismet Atli kennen. Bereits zwei Monate später machte ihr der Unternehmer einen Heiratsantrag. Allerdings war ihre Beziehung von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Im Herbst 2013 trennte sich das Paar, weil Kader nicht schwanger werden konnte. „Irgendwann konnte ich nicht mehr“, gestand die Ex-Big-Brother-Kandidatin damals gegenüber InTouch. „Da habe ich ihm gesagt, dass er sich eine andere suchen muss ... Und er ist wirklich gegangen!“

Im Jahr darauf wagten die Turteltauben dann einen neuen Versuch. Der Juwelier schlief stundenlang in seinem Auto vor Kaders Haus, um sie zu einem Liebes-Comeback zu überreden. Mit Erfolg: Das Paar versöhnte sich und trat schließlich 2017 vor den Traualtar. Geheiratet wurde nach türkischem Brauch in Grunewald.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Kader Loth: Isi war beim Kennenlernen „sehr aufdringlich!“

Mittlerweile waren Kader und Isi zusammen in TV-Formaten wie „Das Sommerhaus der Stars“ und „Mein Mann kann“ zu sehen, wo sie ihr Liebesglück unter Beweis stellten. In der ersten Folge der neuen RTLZWEI-Doku „B:Real – Echte Promis, echtes Leben“ sprechen die beiden ganz offen darüber, wie ihre Romanze damals begann. Laut Isi lernte sich das Promi-Paar durch „Zufall“ kennen. Der erste Schritt sei klar von dem Berliner ausgegangen. „Ich bin immer so der Bar-Typ und spreche nie Menschen an“, erzählt er. „Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl: ‚Die spreche ich an.‘“

Isi habe keine Ahnung gehabt, mit wem er es zu tun hatte. Seine forsche Art kam allerdings nicht besonders gut bei Kader an. „Du warst lästig. Sehr aufdringlich“, scherzt die Ex-Dschungelcamperin. Der Geschäftsmann habe ihr bereitwillig seine Nummer gegeben. Allerdings zierte sich die dunkelhaarige Schönheit, bevor sie Kontakt mit ihrem späteren Partner aufnahm. „Meine Freundin hat die Nummer mir weitergereicht. Und die Nummer lag erst mal wochenlang in der Schublade“, offenbart sie.