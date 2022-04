Kader Loth möchte ein Waisenkind aus der Ukraine adoptieren

Von: Linda Rosenberger

Kader Loth und ihr Partner möchte ein ukrainisches Kind adoptieren (Fotomontage) © Eventpress/NurPhoto/Imago

Trash-TV-Fans kennen Kader Loth aus verschiedenen Formaten. Privat kann die Reality-Diva aber auch anders. Sie will nun ein ukrainisches Waisenkind adoptieren.

Köln - Was für ein Mama-Typ wäre Kader Loth wohl? Bislang wurde die 49-Jährige ja in erster Linie als Diva oder Zicke in zahlreichen Trash-TV-Formaten wahrgenommen, obwohl sie offenbar auch eine durchaus liebevolle Seite besitzt. So plant Kader nun tatsächlich, Gutes zu tun und ein Waisenkind aus der vom aktuellen Krieg mit Russland schwer gebeutelten Ukraine zu adoptieren.

Kader Loth und ihr Ehemann Ismet Atli sprechen im Interview über ihre Adoptionspläne

Dass sie und ihr Mann Ismet Atli eines Tages überhaupt Eltern werden wollen, das hat Kader Loth in der Vergangenheit bereits mehrfach angekündigt. Nachdem sie allerdings keine eigenen Kinder bekommen können, spielt das Paar schon seit Längerem mit dem Gedanken einer Adoption.

Der scheint mittlerweile eine immer genauere Form anzunehmen. Denn wie die Trash-TV-Bekanntheit aktuell im Interview mit Promiflash verrät, sind sie und ihr Partner mehr als bereit für Nachwuchs. So erklärt Kader Loth nun: „Mein Mann und ich möchten gerne ein Waisenkind aus der Ukraine adoptieren.“ Sie beide habe das Schicksal der Kinder aufgrund der aktuellen Lage sehr bewegt und traurig gemacht, führt die 49-Jährige weiter aus, wie es konkret zu ihrer Idee kam.

Werden Kader Loth und Ismet Ali bald Eltern eines ukrainischen Adoptivkindes?

Doch auch wenn Kader und Ismet einem der Kinder wegen der dramatischen Lage in der Ukraine nun die Möglichkeit geben wollen, ein warmes Zuhause zu haben, hatte und hat das Paar vor der geplanten Adoption noch einige Hürden zu nehmen: „Nach meiner Recherche in den letzten Wochen war es schwierig, überhaupt einen Ansprechpartner zu finden bei den Behörden“, konkretisiert Kader vor allem die bürokratischen Schwierigkeiten weiter.

Inzwischen konnten sich die TV-Diva und ihr Partner zwar schon etwas schlauer machen, doch in trockenen Tüchern ist bei Weitem noch nicht alles: „Die Lage ist momentan unübersichtlich und der bürokratische Weg muss erledigt werden, bevor ein Kind zur Adoption frei steht“, schildert Kader weiter, wie sie und Ismet trotz der Schwierigkeiten an ihrem Plan festhalten wollen. Bevor sie sich allerdings über Familienzuwachs freuen dürfen, wird man die beiden wohl erst noch im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen bekommen, denn Kader Loth soll als eine der neuen Kandidatinnen in der RTL-Show bereits feststehen. Verwendete Quelle: www.promiflash.de