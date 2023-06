Kinderwunsch bleibt unerfüllt: Kader Loth verliert ihre Gebärmutter

Kader Loth lässt sich nicht entmutigen: Trotz ihrer Endometriose-Erkrankung, die eine eigene Schwangerschaft unmöglich macht, denkt die 50-jährige Reality-Queen über eine Adoption nach.

Reality-Queen Kader Loth (50) spricht nun ein emotionales Thema an: ihren unerfüllten Kinderwunsch. Die 50-Jährige, die seit rund 20 Jahren im deutschen Fernsehen präsent ist, offenbarte in einem Interview mit RTLZWEI die Gründe für ihre unerfüllte Sehnsucht nach einem eigenen Kind.

Kader Loth und ihr Ehemann Juwelier Ismet Atli (52), mit dem sie seit fast zehn Jahren zusammen ist, sind ein starkes Team und haben bereits an Formaten wie dem „Sommerhaus der Stars“ teilgenommen. Trotz Kinderwunsch sind die beiden in den letzten Jahren keine Eltern geworden. In dem Interview enthüllte Kader, warum ihr Kinderwunsch unerfüllt blieb.

Kader Loth: Unerfüllter Kinderwunsch aufgrund von Endometriose

Die Reality-Queen leidet unter Endometriose, einer schmerzhaften Wucherung in der Gebärmutter. Obwohl Kader und Ismet sich sehnlichst ein gemeinsames Kind wünschen, steht aufgrund dieser Erkrankung fest, dass sie nicht auf natürliche Weise schwanger werden kann.

© RTL

Kader Loth erklärte in der RTLZWEI-Serie „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“, dass der Kinderwunsch erst mit Ende 40 aufkam und sie sich letztendlich einer Operation unterzog, bei der ihre Gebärmutter entfernt wurde. Für die Loth war damit klar, dass sie seit dem Eingriff kein eigenes Kind mehr bekommen konnte.

Nach der Entfernung ihrer Gebärmutter machte Kader eine schwere Zeit durch und musste sich mit dem Gedanken zurechtfinden, dass sie niemals ihre eigenen Kinder zur Welt bringen wird. Doch jetzt sind die Kader und Ismet bereit, auf einem anderen Weg Eltern zu werden. Gemeinsam mit ihrem Partner erwägt Kader eine Adoption, um ihren Kinderwunsch doch noch zu erfüllen.

Die Reality-TV-Ikone ist sich jedoch auch bewusst, dass der Weg zur Adoption kein leichter ist, denn die Voraussetzungen für eine Adoption in Deutschland sind alles andere als einfach.