Bizeps, Bizeps, Bizeps: Kai Pflaume zeigt seine durchtrainierten Oberarme

Kai Pflaume arbeitet hart für seinen Körper. © Imago & Instagram/Kai Pflaume

Wie trainiert kann man denn sein? Kai Pflaume beeindruckt mit seinen definierten Oberarmen. Sechs Tage Sport pro Woche zahlt sich offensichtlich aus.

München – Kai Pflaume (55) ist einer der erfolgreichsten deutschen Moderatoren und einer der sportlichsten mit Sicherheit auch. Via Instagram zeigt Kai seinen durchtrainierten Körper und die definierten Arme – das kann sich sehen lassen. Der sympathische Münchener ist eine echte Sportskanone und scheint den Schweinehund und seine Ausreden nicht zu kennen. Ganze sechs Mal legt der 55-Jährige pro Woche Trainingseinheiten ein. Dabei stehen Jogging-Einheiten und Kraft- und Athletik-Training auf dem Programm. Einen Tag in der Woche gönnt sich die Pflaume dann mal einen Tag Sportruhe.

Und ganz nebenbei dreht der beliebte Moderator auch noch Videos für seinen YouTube-Kanal „Ehrenpflaume“ mit über 600.000 Abonnenten, bei denen der „Nur die Liebe zählt“-Moderator nicht selten auch in sportliche Aktivitäten verwickelt wird. So trainierte der Münchener bereits mit Pamela Reif und Instagramer Chris Curtis für seinen Channel. Letzterer trainiert mit dem „Klein gegen groß“-Moderator regelmäßig im Fitnessstudio und ist sicherlich als Fitness-Profi nicht unbeteiligt an dem definierten Körper des zweifachen Vaters.

Was kann er eigentlich nicht? Kai Pflaume perfektioniert aktuell seinen Handstand

Kürzlich absolvierte Kai Pflaume eine 30-Tage-Liegestützchallenge mit jeweils 100 Liegestützen am Tag und außerdem übt der Moderator gerade die Balance auf den Händen. Ganz schön beeindruckend. Auf seinem Instagram-Profil hält das sympathische TV-Gesicht seine Anhänger auf eine authentische Art und Weise auf dem Laufenden und teilt seine sportlichen Erfolge, ob im Handstand, im Liegestütz, beim Joggen an der Isar oder beim Bankdrücken. Man könnte meinen, dass der 55-Jährige mehr Zeit als der Rest der Welt hat, denn wie schafft es Kai Pflaume trotz des straffen Sportprogramms noch regelmäßig im piekfeinen Anzug im Öffentlich-Rechtlichen über die Bildschirme zu flimmern?

Aktuell ist der Moderator Gastgeber der ARD-Shows „Klein gegen groß“ und „Wer weiß denn sowas?“ und der NDR-Ratesendung „Kaum zu glauben!“ und zudem ist das sympathische TV-Gesicht Familienvater und glücklicher Ehemann. Mit seiner Frau Ilke bildet Kai bereits seit fast 30 Jahren ein unschlagbares Team. Die zwei heirateten nur ein Jahr, nachdem sie sich kennenlernten.