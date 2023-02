Von „Ohrwurm“ bis „Das bist nicht Du!“: Fans diskutieren „Du, Deine Freundin und ich“ von Roland Kaiser

Roland Kaisers neuer Song „Du, Deine Freundin und ich“ hat modernen Sound und frechen Text. Manchen Fans gefällts, andere vermissen die Originalität des Schlagersängers. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & Instagram/Roland Kaiser

Münster – Roland Kaiser (70) ist einer der bekanntesten Schlager-Sänger Deutschlands und hat seit Jahrzehnten eine eingeschworene Fan-Gemeinde. Das Problem bei langjährigen Fan-Gemeinden: Sie wollen oft nicht, dass sich der Stil ihres Idols verändert. Diese Erfahrung musste jetzt auch Roland Kaiser machen, denn einer seiner neuer Song spaltet die Gemüter.

„Du, Deine Freundin und ich“ war bereits Teil des Albums „Perspektiven“, das am 2. September 2022 herauskam – und noch immer sind die Fans nicht über das Lied hinweg. Erstens ist der Song mit viel bearbeiteter Elektronik moderner als der übliche Stil von Roland Kaiser, was Fans der Musik zunächst befremdlich vorkommen kann. Und zweitens ist der Text eindeutig frech-freizügig und vielleicht sogar etwas „versaut“, was nicht jedem Anhänger Kaisers zu gefallen scheint. Jetzt gerade kam das Musikvideo zu der Single heraus.

Fans gespalten: „Du, Deine Freundin und Ich“ von Roland Kaiser provoziert

In „Du, Deine Freundin und ich“ geht es um eine Affäre zu dritt. Eine Person und ein Pärchen probieren sich aus und haben unverbindlich Spaß miteinander. Im Refrain singt Roland Kaiser: „Du, Deine Freundin und ich machen was zusammen und alles steht in Flammen. Du, Deine Freundin und ich können uns doch mal küssen, das muss ja keiner wissen.“ Auch Textzeilen wie „Das Dominante, das Unbekannte. Und unser Spielfeld endlos weit. Lassens geschehen, lassen uns gehen, ohne einen Hauch Verbindlichkeit“ kommen in dem Song vor. Gerade für das ältere Publikum von Roland Kaiser etwas zu viel der Freizügigkeit.

„In dem Song gehts wohl um einen Dreier. Passt irgendwie nicht zu dir, Roland“, schreibt ein Follower. Ein weiterer: „Ich mag diesen Song nicht. Verstehe die Idee, aber das bist nicht du, lieber Roland, sorry.“ Richtig fies wurde auch ein User, der gegen den Sänger ätzt: „Roland Kaiser braucht neuen Schotter und lässt sich ‚modern verramschen‘. Billig lässt grüßen.“ Wieder andere Fans sind etwas diplomatischer: „Nicht mein Fall, aber man muss ja nicht jeden Song lieben.“

Andere finden den neuen Stil von Roland Kaiser richtig gut. „‚Du, deine Freundin und ich‘ ist ein großartiger Mega-Song“, findet ein Follower. „Toller Titel und geiler Rhythmus. Oldy but extrem goody“, schreibt ein anderer. Eine dritte Anhängerin sagt: „Habe einen Ohrwurm den ganzen Tag. Summe den Refrain immer vor mich hin.“