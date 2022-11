Kalender oder Geliebte? Fans finden hüllenlose Frau in Gabaliers Küche

Seine treuen Fans kennen Schlagerstar Andreas Gabalier (38) als Single © Instagram/Andreas Gabalier

Andreas Gabalier ist seit geraumer Zeit Single. Als er vor Kurzem ein Video auf Instagram postete, begannen die Fans wieder mit wilden Spekulationen.

Seine treuen Fans kennen Schlagerstar Andreas Gabalier (38) als Single, denn seine langjährige Beziehung zu seiner damaligen Freundin Silvia Schneider endete bereits 2019. Seither wird immer mal wieder darüber gemutmaßt, ob es an der Seite des selbsterklärten „Volks-Rock‘n‘Rollers“ eine neue Frau gibt. So wurde er zum Beispiel immer mal wieder mit seiner Schlagerkollegin Beatrice Egli (34) in Verbindung gebracht. Dass zwischen den beiden mehr als Freundschaft herrscht, dementierte Andreas Gabalier jedoch.

Zu einem großen Rätseln kam es auch kürzlich wieder, als der Sänger ein Video mit Grußbotschaft für seine Instagram-Story aufgenommen hatte. Darin war er unter anderem in der heimischen Küche zu sehen. Die Follower schauten sich Gabaliers Wohnung gleich ganz genau an und bemerkten, dass in der Nähe des Herdes ein großes Foto an der Wand hing. Darauf zu sehen war eine nur spärlich bekleidete blonde Frau.

Was haben die neugierigen Fans in Andreas‘ Küche entdeckt?

Das führte zu heftigen Spekulationen, wie auf Heute.at nachzulesen war. Manch einer vermutete, es handele sich bei dem Schwarz-Weiß-Foto einfach um einen Kalender oder ein dekoratives Bild. Leider ist das Naheliegende oft nicht die interessanteste Möglichkeit, weswegen andere Fans der Ansicht waren, es müsse sich um eine neue Freundin handeln. Andreas Gabalier selbst äußerte sich dazu nicht, sondern konzentriert sich weiter auf seinen „Volks-Rock‘n‘Roll-Adventskalender“. Hierfür singt er auf Instagram jeden Tag bis Weihnachten ein Wunschlied für seine Fans.