„Kalter Blick“: „Machtspiele“ zwischen Kate und William von Expertin für Körpersprache entdeckt

Von: Annemarie Göbbel

Prinzessin Kates erster Auftritt als Colonel in Hampshire brachte Körpersprache-Expertin Judi James ins Grübeln. Sie sieht „Machtspiele“ zwischen ihr und Prinz William.

Hampshire – Der Prinz und die Prinzessin von Wales (41) nahmen kürzlich an der St. Patrick‘s Day Parade in der Mons Barracks in Aldershot in Hampshire teil. Es war der erste Auftritt Prinzessin Kates als Colonel der Irish Guards. Sie übernahm damit die Rolle von ihrem Ehemann Prinz William (40). Nicht nur ihr Look zeigte, dass die Prinzessin es erst meint, erkannte Körpersprache-Expertin Judi James, die sich exklusiv für Express die Szene zwischen dem Ehepaar ansah. Ihr Ergebnis lautete: „Machtspiele“.

„Williams Reaktion auf ihren Blick ist ein verzogenes Lächeln“, sagt Judi James

„Der Look zeigt, wie ernst Kate ihre neue Rolle nimmt“, sagt Judi. Kate hatte sich eigens ein blaugrünes Mantelkleid ihrer bevorzugten Designerin Catherine Walker auf den Leib schneidern lassen. Ein Hut von Jane Taylor für 1.600 Euro schmückte den Kopf der Prinzessin mit neuem Militär-Rang. „Ihre Körpersprache ist makellos, eher militärisch als königlich“, attestierte ihr James. „Williams Reaktion auf ihren Blick ist ein verzogenes Lächeln, das Stolz und das Gefühl von Respekt für die Frau, die seine Rolle übernimmt, suggeriert“.

Zwar musste William weder vor seiner Frau strammstehen noch salutieren, doch offensichtlich flößte ihm der Auftritt seiner Frau im militärisch inspiriertem Schnitt mit hohem Kragen und markanten Schultern doch Respekt ein, obwohl Kate dem Look mit Pumps von Gianvito Rossi (630 Euro) und einer Clutch von Emmy London einen eleganten Anstrich verliehen hatte.

Kate hat seit 2012 an jeder St. Patrick‘s Day Parade teilgenommen Der Buckingham-Palast kündigte im Dezember an, dass Kate das Amt des Colonel übernehmen werde, nachdem Prinz William den Titel Colonel of the Welsh Guards von seinem Vater, König Charles III., nach dem Tod Queen Elizabeths II. (96, † 2022) erhalten hatte. Kate übergab dem Regimentsmaskottchen, einem Irischen Wolfshund, die tpyischen Kleeblattzweige, bevor sie an Offiziere und Gardisten gingen, die sie in den Reihen verteilten. Der Prinz und die Prinzessin von Wales trafen sich im Anschluss mit der Irish Guards Association, die sich aus ehemaligen Mitgliedern der Irish Guards zusammensetzt. Bei der Parade saß Kate in der ersten Reihe, während William in der zweiten Reihe Platz nahm. Danach traf das Prinzenpaar Mitglieder des Regiments, bevor es zum gemeinsamen Fotoshooting ging. Zum Ausklang besuchten sie den Speisesaal, wo das Bataillon einen Toast auf sie ausbrachte.

Prinzessin Kate überließ als Colonel der Irish Guards nichts dem Zufall

Dass die dreifache Mutter beim Styling nichts dem Zufall überlassen wollte, zeugt von ihrem Perfektionismus. In der leuchtenden Farbe stach die Prinzessin ohnehin aus der Masse heraus und so entgingen weder der Körpersprache-Expertin noch den anwesenden Irish Guards noch den Zuschauern ihre Blicke, die auch leicht als eiskalt durchgehen konnten. Distanziert betrachtete Catherine die Szene und auch Prinz William erhaschte nicht den sonst warmen Blick voller Wohlwollen, den die Prinzessin sonst für ihn übrig hat.

Normalerweise bedenken sie sich Prinzessin Kate und Prinz William mit Wohlwollen. Mehr als einmal warf sich das Paar jedoch in Hampshire ausgesprochen kalte Blicke zu (Fotomontage). © Doug Peters/Imago

Damit zeigt Prinzessin Kate wieder eine neue Seite. Dass es privat beim Kronprinzenpaar auch mal lauter werden kann, hatte kürzlich schon Autor Tom Quinn in seinem Werk „Guildet Youth“ enthüllt. Seien die Fetzen zwischen Kate und William geflogen, scheint sich das Paar relativ schnell wieder einzukriegen. „Kate ist sehr ruhig“, berichtet Quinn über die 41-Jährige. „William ist derjenige, der ein bisschen hitzköpfig ist“. Verwendete Quellen: express.co.uk, Fox News Digital