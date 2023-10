Kamera lief: Meghan Markles erster Protokollbruch als Royal geht viral

Von: Annemarie Göbbel

Es war nur ein kleiner Augenblick im Leben von Meghan Markle, doch ihre Aktion wurde zu einem der meist diskutierten Momente. Kameras fingen den Protokollbruch ein, der im Rückblick nur der Anfang war.

London – Als Meghan Markle (42) Prinz Harry (39) im Jahr 2018 das Jawort gab, heiratete sie auch in eine der ältesten Monarchien ein. Wie sehr jede ihrer Bewegungen zum Gegenstand von Debatten und Kritik wurde, erfuhr die Herzogin bei ihrem ersten öffentlichen Solo-Engagement. Es fand vier Monate nach ihrer Hochzeit statt, eine Auslandstournee stand an und Kameras waren dabei, als Meghans royales Schicksal seinen Lauf nahm.

Einige Sekunden im Leben Meghan Markle löst bis heute Debatte aus

Es war der 25. September 2018, Meghan Markle und Prinz Harry waren zu einer Vorschau auf die „Oceania“-Ausstellung in der Royal Academy of Arts eingeladen. Der Wagen fuhr vor, Meghan stieg aus, um den Gastgeber zu begrüßen. Der Clip dieser scheinbar kleinen Szene hatte bis zum nächsten Tag 158.000 Aufruf bei TikTok. Was in den sozialen Medien und in der Presse Debatten auslöste, war der Umstand, dass sich Meghan nach dem Handschlag umwandte und die offene Autotür zuschlug.

Der Diskurs war geboren: Missachtete Meghan hier das königliche Protokoll, folgte sie den anderen Mitgliedern der Monarchie nicht, die dem Sicherheitspersonal erlaubten, ihre Autotüren zu öffnen und zu schließen? Andere Fans lobten Meghan für ihr Zeichen der Bescheidenheit und der Modernität.

Ein aktueller TikTok-Clip der Szene löst sofort wieder Reaktionen aus Das aktuelle TikTok-Video hat laut newsweek.com bisher über 3.200 Likes und zahlreiche Kommentare erhalten, von denen sich einige auf das dargelegte „Drama“ beziehen. „Ich erinnere mich, als sie ausrasteten, weil sie ihre eigene Tür geschlossen hatte. Ich fragte mich: Warum sind diese Neuigkeiten … im wahrsten Sinne des Wortes ein ganzer Bericht?!“, hadert ein User. „Ich erinnere mich daran. Ich liebe sie“, postete ein anderer Fan mit einem weiteren Kommentar: „Wie kann sie es wagen, ihre Tür zu schließen? Ich liebe dich, Meghan“.

Auch heute noch scheiden sich die Geister an dem Autotüren-Vorfall

Meghan Markle anfänglicher Protokoll-Bruch sorgte für viele Motive der Ehefrau Prinz Harrys vor Autotüren. © Anwar Hussein/Imago

Was vermutlich schlicht Macht der Gewohnheit war, war nicht mehr rückgängig zu machen. Der Knall der Autotür war als Medienrummel weltweit zu hören. Es gab Schlagzeilen wie „Meghan Markle hat ihre eigene Autotür geschlossen und das hat wirklich eine Debatte ausgelöst“ und „Meghan schließt eine Autotür und manche Leute kommen damit nicht klar“ kursierten in der britischen Presse.

Das Rad drehte sich weiter: Als Meghan bei nächster Gelegenheit ihren Leibwächtern erlaubte, die Tür zu öffnen und zu schließen, löste das eine weitere Runde Schlagzeilen aus. Weitere Videos folgten, als Meghan etwa einen Knicks verweigerte. Prinz Harry nahm das Geschehnis als Beispiel dafür, wie aus kleinen Momenten große Nachrichten wurden, die schließlich zur Sussexschen Abspaltung von der Monarchie und zur Klage Prinz Harrys gegen Boulevardverlage in Großbritannien führten. Die Weichen waren gestellt. Verwendete Quellen: newsweek.com, TikTok