Kamerateam im Badezimmer: Daniela Katzenberger gibt in neuer Doku private Einblicke

Kamerateam im Badezimmer: Daniela Katzenberger gibt in neuer Doku private Einblicke © Instagram: danielakatzenberger

TV-Bekanntheit Daniela Katzenberger filmt für eine Doku. Dabei kommt das Kamerateam sogar mit ins Badezimmer.

Daniela Katzenberger (36) hat bereits eine lange Fernsehkarriere hinter sich – die Blondine steht mittlerweile seit circa 20 Jahren vor der Kamera und lässt ihre Fans ihr Leben begleiten. Anfang der 2000er Jahre nahm ihre Karriere Fahrt auf, und zwar in der Soap „Auf und davon – Mein Auslandtagebuch“. Seitdem ist die Frau mit dem schrillen Auftreten kaum noch aus der Fernsehlandschaft wegzudenken. An die Kameraleute scheint sie sich mittlerweile so sehr gewöhnt zu haben, dass diese ihr bis ins Bad folgen.

Die „Katze“ scheint an einem neuen Projekt zu arbeiten. Denn in ihrer Instagram Story postete sie einige Videos und Bilder, die sie mit dem Hashtag „Doku“ beschreibt. Darauf zu sehen ist die 36-jährige zusammen mit ihrem Mann Lucas Cordalis (55) und Tochter Sophia Cordalis (7). Während Papa Lucas mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm durch den Raum läuft, filmt Daniela Katzenberger das Geschehen. Im Hintergrund sind einige weitere Menschen zu sehen, bei denen es sich anscheinend um ein Kamerateam handelt.

Das Kamerateam filmt sogar im Bad

Die Doku scheint sehr persönlich zu werden. Denn die TV-Bekanntheit postet unter anderem auch ein ungewöhnliches Boomerang Video in ihrer Instagram Story. Darauf ist die 36-jährige im Bademantel in ihrem Badezimmer zu sehen, wie sie sich mit dem Handy im Spiegel filmt. Neben ihr steht eine Kamerafrau mit großer Videokamera im Arm. Die beiden lachen vergnügt und Daniela Katzenberger schreibt zu der Aufnahme: „Die kommen sogar mit ins Bad.“ Die Dokumentation scheint wohl einige private Einblicke in das Leben des Fernsehstars zu geben – Das Kamerateam ist auf jeden Fall hautnah beim Familienalltag dabei.