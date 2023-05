„Kampf der Realitystars“-Gewinnerin Loona hat noch nie einen Antrag bekommen

Sängerin Loona führt mit ihrem Freund seit 14 Jahren eine Beziehung. Doch einen Antrag bekam die 48-jährige bisher noch nicht.

Mallorca - Die niederländische Sängerin Loona (48) hat von ihrem Langzeitfreund noch keinen Antrag bekommen. Sie heißt mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Kolk und ist seit ihrem Durchbruch 1998 berühmt. Damals nahm sie zusammen mit ihrem Kollegen DJ Sammy (53) das Lied „Bailando“ auf und landete so ihren größten Hit. Die Sängerin erhielt zweimal den ECHO für die beste Dance-Single und arbeitet seit 2005 als Solokünstlerin. Im Jahr 2021 nahm sie dann an „Kampf der Realitystars“ teil. Immer wieder gab es verschiedenste Gerüchte über den Beziehungsstatus der 48-jährigen, doch nun verriet sie die ganze Wahrheit über mögliche Hochzeitspläne.

Die Sängerin führte während ihren ersten Jahren als Musikerin mit DJ Sammy eine Beziehung. Die beiden bekamen zusammen Töchterchen Saphira Maria van der Kolk (18). Doch als diese zwei Jahre alt war, zerbrach die Beziehung. 2011 gab es dann einen großen Aufschrei: Loona war angeblich mit Gina-Lisa Lohfink (36) zusammen. Die TV-Bekanntheit spielte im Musikvideo zu einem von Loonas Songs mit und die beiden küssten sich. Später verriet Loona dann, dass es sich dabei nur um PR handelte und keine echten Gefühle im Spiel waren.

Loona ist seit 14 Jahren mit ihrem Partner zusammen

Die 48-jährige stelle außerdem klar, dass sie zu dem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr mit ihrem Freund Mark van der Waal (45) zusammen gewesen ist. Die beiden sind mittlerweile seit 14 Jahren ein Paar, doch eine Hochzeit ist nicht in Sicht. In einem Interview mit der Bild erklärte Loona: „Ich bin noch nie gefragt worden, ich konnte noch nie nein sagen.“ Doch grundsätzlich möchte sie es nicht ausschließen: „Ich denke viele Leute wissen, dass ich wie ein Pferd bin, das sehr gerne frei galoppiert. Ich bin sehr treu, aber irgendwie finde ich es cool, dass ich noch nie verheiratet war. Aber Mark liebe ich sehr, vielleicht ergibt sich das noch.“ Sie wüsste zudem bereits, wie ihre Hochzeit aussehen soll: „Die Hochzeit würde mittelgroß und definitiv lässig sein. Ich mag es nicht, wenn das so gestellt ist. Schön am Strand, entweder in Zandvoort oder auf Mallorca. Ich denke, Mallorca ist etwas schöner und dann barfuß im Sand. Wenn ich das erste Mal heirate, will ich etwas Weißes tragen.“ Verwendete Quellen: bild.de