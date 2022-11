„Kann auch nix“: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova wird auf Social Media verspottet

Anna Ermakova hat auf TikTok mit etwas mehr als 8.000 Followern eine eher kleine Präsenz. © Instagram/annaermakova1

Bekanntheit bringt oft auch Spott, Neid und Häme mit sich. Das muss Anna Ermakova nun auf TikTok erleben.

Auf Instagram hat Anna Ermakova (22) über 50.000 Follower und bekommt dort – von einigen fiesen Kommentaren abgesehen – jede Menge Komplimente für ihre Ballroben- oder Bikini-Fotos. Ganz anders sieht es auf TikTok aus, denn dort hat das englischsprachige Model mit etwas mehr als 8.000 Followern eine eher kleine Präsenz. Die Plattform ist vor allem bei Teenagern und jungen Erwachsenen beliebt. Und mit Make-up-, Klamotten- und Urlaubsvideos hebt sich Annas Profil eigentlich wenig von denen ihrer Altersgenossen ab. Trotzdem hagelt es für viele Posts vor allem deutsche Troll-Kommentare.

Was ist da los? Manche Nutzer scheinen es mit der Netiquette nicht so genau zu nehmen, hacken auf Annas Äußerem herum, nennen sie „E.T.“, sprechen sie mit „Hallo Boris“ an, weil sie ihrem Vater sehr ähnlich sieht oder stellen geschmacklose Fragen über dessen Gefängnisaufenthalt. Vor allem aber wird ihr immer wieder Talentlosigkeit unterstellt. „Ohne Boris wär sie kein Model und total unbekannt“ schreibt ein Nutzer, „Ich kann auch nix“ ein anderer unter einem Video, in dem Anna im Bikini den Make-up-Filter „Fox Eye“ ausprobiert.

Anna Ermakova geht als Model und Künstlerin ihren Weg

Die junge Frau ist die Tochter von Tennisstar Boris Becker (54) und dem Model Angela Ermakova (54). Die Affäre ihrer Eltern hatte im Jahr 2000 wochenlang für Wirbel in den Medien gesorgt, da Sportlegende Becker zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet war. Anna lebt heute in Monaco und London und hat am renommierten Courtauld Institute of Art studiert. Auch als Model ist sie gefragt, steht bei der Londoner Talentagentur „MN2S“ unter Vertrag, die so große Namen wie Alexa Chung, Victoria Beckham oder Dita von Teese vertritt.

Ob Anna die schlechte Luft auf ihrem TikTok-Account kümmert? In ihrem aktuellsten Post beißt sie unbeschwert in einen grünen Apfel, das Video ist mit dem Ton aus einer Motivationsrede von Matilda Djerf unterlegt. In dieser sagt die schwedische Influencerin: „Es wird immer kleinkarierte Menschen geben, und es wichtig, diese Leute einfach als Störgeräusche zu betrachten.“