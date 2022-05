„Kann die Milch schlecht werden?“: Jenny Frankhauser macht sich Gedanken über Milch in ihren Brüsten

Teilen

Jenny Frankhauser teilt ihre Sorgen zum Thema Muttermilch auf Instagram © Instagram/jenny_frankhauser

Ein Follower warnte die schwangere Jenny Frankhauser, dass zu viel Sonne der Milch in ihrem Busen nicht gut bekommt. Nun äußert sie ihre Sorgen auf Instagram.

Bald ist es soweit: Jenny Frankhauser (29) steht kurz davor, zum ersten Mal Mutter zu werden. Die Influencerin und ihr Partner Steffen können es kaum abwarten, ihren kleinen Liebling auf der Welt begrüßen zu können. Bereits bekannt ist, dass das Paar einen Jungen erwartet. Die Zeit vor der Geburt vertreibt sich die Ex-Dschungelkönigin unter anderem damit, über den Milchfluss in ihren Brüsten zu sinnieren.

Anlass dazu war die Nachricht eines Followers. „Habe in letzter Zeit so richtig lustige Gedanken. Mir hatte jemand geschrieben, dass ich aufpassen soll wegen der Sonne, dass die Milch nicht schlecht wird“, verrät Jenny in ihrer Instagramstory. Das habe sie zum Nachdenken gebracht, was derzeit eigentlich in ihrer Oberweite los ist. „Ist da jetzt schon Milch drin? Ich meine, passiert ist auf jeden Fall was, so groß wie die Brüste jetzt sind“, zeigt sich die Reality-TV-Darstellerin ratlos.

Doch auch die Zeit nach der Geburt sorgt bei Jenny für Verwirrung. „Kann die Milch schlecht werden? Wie lange ist die überhaupt gültig, wenn ich sie zum Beispiel abpumpe?“, wundert sie sich. „Und ich habe Laktose, macht das dann nichts, dass Milch in mir ist?“

Jenny Frankhauser: „Da lache ich mich kaputt“

Ein Lachen kann sich Jenny bei diesem wirren Gedankenspiel aber nicht verkneifen. „Da denke ich mir so: Das sind Gedanken, die hat kein Mensch auf dieser Welt. Das ist so bekloppt!“, amüsiert sie sich herzlich. „Da lache ich mich kaputt und der Steffen guckt dann so und wundert sich überhaupt nicht mehr.“

Ihre Fans lieben die blonde Schönheit jedenfalls dafür, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt und über ihre eigenen Gedanken lachen kann. „Fragen über Fragen. Ihr merkt schon, sehr tiefgründig“, fügt Jenny glucksend hinzu. Viele werdende Mütter können sich sicher mit der Schwester von Daniela Katzenberger (35) identifizieren. Schließlich stellt gerade das Stillen vor der Geburt des ersten Babys ein großes Fragezeichen dar.