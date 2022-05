„Kann es nicht glauben“: Pietro Lombardi bekommt eigene Gesangs-Castingshow

Pietro Lombardi bekommt seine eigene Gesangsshow © Instagram.com/pietrolombardi & dpa | Georg Wendt

Pietro Lombardi bekommt seine eigene Gesangs-Castingshow. Der Star ist für seine kommende Sendung auf der Suche nach neuem Gesangstalent. Auf Instagram teilt er die Vorfreude mit seinen Fans.

Köln – Pietro Lombardi (29) verkündete stolz, dass er seine eigene Gesangs-Castingshow bekommen hat. Dem DSDS-Gewinner war zuvor bereits die Möglichkeit einer eigenen Datingshow angeboten worden, die er jedoch nicht annehmen wollte. Nun scheint er aber die besondere Chance ergriffen zu haben, in seiner eigenen Castingshow nach neuem Gesangstalent zu suchen.



In seinen Instagram-Storys kündigte Pietro gegenüber seinen Followern jetzt nämlich an, dass er demnächst seine eigene Castingshow leiten würde. Während einer Autofahrt verriet der Sänger aufgeregt, dass er es immer noch nicht ganz glauben könne, in der von ihm geleiteten Talentshow schon bald nach dem nächsten großen Gesangstalent suchen zu können. „Ich kann es nicht glauben! Meine erste eigene Show. Ich suche dich. Den besten Sänger!“, freut sich Pietro. Wichtig bei der Suche sei ihm vor allem, was für ein „Gesamtpaket“ die Bewerber mitbringen würden. „Doch was viel wichtiger ist, als deine Stimme, dein Gesamtpaket“, betonte er.

Pietro Lombardi freut sich über eigene Gesangs-Castingshow

Pietro Lombardi sprach zudem darüber, dass sich alle Sänger, die an dem kommenden Format teilnehmen möchten, mit einem Video ihres Gesangstalents ab sofort für seine neue Show bewerben können. Im Rahmen seines Postings rief er alle Interessierten dazu auf, ihm sein Talent zu zeigen und verriet: „Zeig‘ mir dein Talent! Wer wird bald mit mir auf der großen Bühne stehen und Teil meiner Show werden? Bewirbt euch jetzt.“ Der Sänger verlinkte auch die Seite, auf der sich die Bewerber für seine Gesangs-Castingshow anmelden können. Als Anmeldeschluss für die Bewerbungen nannte der Musiker den 8. Mai 2022.