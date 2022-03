„Kann Mama die Kreuzfahrt um paar Monate verlängern?“: Joelina Karabas fühlt sich allein zu Hause pudelwohl

Von: Alica Plate

Joelina Karabas genießt die Zeit ohne Mama Danni © Screenshot/Instagram/joelinakrbs

Gemeinsam mit ihren Kindern genießt Danni Büchner derzeit die Zeit auf einem Luxus-Dampfer. Töchterchen Joelina Karabas hält währenddessen zu Hause die Stellung. Doch das scheint die hübsche Blondine nicht zu stören - auf Instagram fordert sie ihre Mutter dazu auf, die Reise um Monate zu verlängern.

Mallorca - Während Danni Büchner (44) mit ihren Kindern Jada (17), Diego Armani und Jenna Soraya (5) derzeit die Seele auf dem AIDA-Dampfer baumeln lässt, sitzt ihre älteste Tochter mit Bruder Volkan allein zu Hause. Doch damit scheint Joelina Karabas (22) gar kein Problem zu haben. Auf Instagram fordert sie ihre Mutter sogar dazu auf, die Kreuzfahrt zu verlängern, wie tz.de berichtet

Danni Büchner mit Jada, Diego und Jenna im Urlaub

Eine Woche lang schippert die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin gemeinsam mit ihren drei jüngsten Kindern mit einem Luxus-Dampfer über die Meere. Um die Reise gemeinsam erleben zu können, entschuldigte sie ihre Kids sogar für die Tage in der Schule.

Egal ob groß oder klein - alle vier genießen die Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff extrem. Auf Instagram nimmt sie ihre Fans mit und teilt atemberaubende Eindrücke von glasklarem Wasser und verschiedensten Ausflügen an Land. Da kann man ganz schön neidisch werden. Töchterchen Joelina scheint dies anders zu sehen, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet.

Während Danni Büchner auf Luxus-Dampfer ist - Joelina Karabas genießt die Zeit ohne ihre Mutter

Denn Langeweile kommt bei der 22-Jährigen ohne ihre Geschwister und Mama Danni Büchner nicht auf, weshalb sie ihre Mutter sogar fragte, ob die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ihren Aufenthalt auf dem Luxus-Dampfer nicht um einige Monate verlängern könnte.

„Geht die Kreuzfahrt vielleicht ein paar Monate länger? Party muss ich auch noch machen ...“, stellt sie ihre Mutter in ihrer Instagramstory zur Rede. Denn die Zeit ohne die Kleinen und Danni genießt Joelina in vollen Zügen. So muss sie nicht mal ihre Süßigkeiten teilen ...

Joelina Karabas entsetzt von ihren Passfotos

Doch eins regt Joelina dann doch auf: Ihre neuen Passbilder, denn die würden die ehemalige „Shopping Queen“-Kandidatin an „Aktenzeichen XY ungelöst erinnern“.

