„Kann man dich heiraten?“: Shania Geiss haut ihre Fans im Bauchfrei-Look um

Für ihren aktuellen Instagram-Post, der die 18-Jährige in Dubai zeigt, erhält Shania Geiss viele Komplimente von ihren Fans – und auch ein paar Liebesbekundungen.

Dubai – Traumhafte Reiseziele und unendlich viele Outfits: Für die Geissen-Girls gibt es scheinbar immer etwas Neues auf Instagram zu zeigen. Shania Geiss (18) posiert in ihrem aktuellen Post vor dem Dior-Pop-up-Store des Edelrestaurants „Nammos“ in Dubai. Dabei präsentiert sie sich in einem Outfit, das ihre Fans begeistert. „Wow, das Outfit steht dir mega!“, lobt ein Fan, „Kann man dich heiraten?“, will gleich ein anderer wissen.

Shanias Outfit besteht aus einer Jeans, die mit vielen Glitzersteinchen besetzt ist. Das passende Oberteil besteht ebenfalls aus, mit Schmucksteinen besetztem Denim, lässt den Bauch frei und sorgt so für einen coolen Hingucker. Hohe Schuhe, Schmuck und eine schwarze Tasche runden das Gesamtbild ab. Mehrere Userinnen möchten in den Kommentaren gern wissen, wo Shania diesen coolen Look gekauft hat. „Zara“, tippen einige in den Kommentaren.

„Geh arbeiten“: Shania Geiss bekommt Hate für ihr Jetset-Leben

Wie der Rest ihrer Familie ist die Millionärstochter durch ihren Part in „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ bekannt und hat auf Instagram fast 600.000 Follower. Da gibt es nicht immer nur bewundernde Kommentare. „Geh arbeiten“, meint auch prompt ein User, der dafür aber ordentlich Schelte von den Geissen-Fans einstecken muss. Und wie ein Follower anmerkt: „Wenn es der Shania mit den Haterkommentaren zu bunt wird, dann blendet sie die Kommentarfunktion ganz einfach aus, wie sie es beim letzten Post auch schon getan hat. Genau richtig so!“