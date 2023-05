„Kannte mich gar nicht mit Schlager aus“: So wurde aus Helene Fischer damals ein Superstar

Von: Lisa Klugmayer

Helene Fischer ist die unangefochtene Schlagerqueen Deutschlands. Wie ihre Wahnsinns-Karriere anfing, erzählte die damals schüchterne 22-Jährige 2007 beim MDR-Riverboat.

Leipzig – Ausverkaufte Rekord-Konzerte, Musikpreise oder Platin-Schallplatten: Helene Fischer hat mit ihren 38 Jahren eigentlich schon alles erreicht, was man in Deutschland als Schlagerstar erreichen kann. Aber auch eine Helene Fischer hat einmal klein angefangen. In einem alten Riverboat-Interview verrät die heutige Schlager-Queen, wie ihre musikalische Karriere begonnen hat.

Helene Fischer wurde wegen ihrer Mama zur Schlager-Queen

Schüchtern, zurückhaltend, etwas nervös: So sitzt die damals 22-jährige Helene Fischer am 6. Juli 2007 vor der TV-Kamera des MDR-Riverboats. Damals war sie noch recht unbekannt, hatte gerade erst ihren ersten Fernsehauftritt bei Florian Silbereisen (41), einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, hinter sich. Damals konnte man noch nicht ahnen, dass sie in ein paar Jahren nicht nur die kommerziell erfolgreichste Sängerin Deutschlands, sondern auch zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen gehören wird.

Und angefangen hat alles mit einer Demo-CD, wie sie damals Riverboat-Moderator Jan Hofer verrät: „Mama ist schuld, würde ich sagen und ein ganz lieber Freund der Familie. Die zwei haben eine Demo-CD von mir in Umlauf gebracht und diese ist dann bei meinem jetzigen Management gelandet“.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras erhalten. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

Damals wurde Helene Fischer von Uwe Kanthak gemanaged. „Es hat schon ein bisschen gebraucht, bis wir zueinander gefunden haben“, gibt sie damals zu. „Weil ich wusste, er ist im Schlager-Geschäft tätig und ich kannte mich, ganz ehrlich gesagt, mit Schlager überhaupt nicht aus“. Doch nachdem sie die ersten beiden Titel aufgenommen hatte, war klar: „Ja, das ist das, was ich machen möchte“, wie Helene Fischer erzählt.

Helene Fischer 2007 zu Gast beim MDR-Riverboat. © MDR/Riverboat

16 Jahre später reist Helene Fischer mit ihrer „Rausch"-Tour durch Deutschland. Bei ihrem Konzert in Oberhausen passierte Helene Fischer ein peinlicher Fehler. Denn sie verwechselte die Stadt, in der das Event stattfand.