„So tun, als wären wir Freunde“: Kanzler Olaf Scholz knipst mit Julian F. M. Stoeckel Selfie

Großer Moment für Dschungelcamp-Ikone Julian F. M. Stoeckel: Bei einem Event in Berlin traf er Bundeskanzler Olaf Scholz. Klar, dass der Entertainer die Chance nutzte, um ein gemeinsames Foto zu knipsen – und den SPD-Politiker dabei direkt zum Lachen brachte!

Berlin – Obwohl Olaf Scholz in seiner Rolle als Bundeskanzler derzeit viel um die Ohren hat, ließ es sich das Staatsoberhaupt nicht nehmen, zum Sommerfest des RTL-Hauptstadtstudios zu erscheinen. Abseits der politischen Bühne traf der 64-Jährige dort auch auf allerhand Stars und Sternchen, darunter Dschungelcamp-Star Julian F. M. Stoeckel, mit dem er sogar für ein Foto posierte.

Bundeskanzler trifft Trash-TV-Ikone – Olaf Scholz posiert bei RTL-Event mit Julian F. M. Stoeckel

Den Schnappschuss mit Olaf Scholz teilte Julian F. M. Stoeckel dann auch direkt stolz mit seinen knapp 74.000 Instagram-Followern. Die reagierten begeistert, denn nicht nur der 35-jährige It-Boy, sondern auch der prominente Politiker zeigten sich auf dem Selfie von ihrer besten Seite.

Das lag wohl auch einem witzig gemeinten Ratschlag, den die Dschungelcamp-Ikone vor dem gemeinsamen Foto an den ehemaligen Bürgermeister von Hamburg (2011 bis 2018) richtete: „Tun Sie bitte so, als ob wir Freunde wären – das ist gut fürs Image“, habe er Olaf Scholz kurz vor dem seltenen Selfie gebeten. „Mein Impuls war: Ich wollte den Kanzler zum Lachen bringen“, so der 35-Jährige gegenüber RTL.

Julian F. M. Stoeckel, die „Kanzlerflüsterin“: Es ist nicht das erste Mal, dass Julian F. M. Stoeckel ein amtierendes Staatsoberhaupt trifft. 2019 war der Entertainer zum CDU-Parteitag eingeladen und unterstütze vor Ort das Social-Media-Team der Partei. Dort traf der einstige Dschungelcamp-Kandidat auf Angela Merkel. „Erstmal will ich sie fragen, ob sie mich kennt“, freute er sich bereits vor dem Event, wie RTL berichtete. Natürlich entstand bei diesem Anlass ebenfalls ein gemeinsames Foto. Ein Instagram-Follower schrieb wohl auch deswegen unter sein Selfie mit Olaf Scholz: „Julian, die Kanzlerflüsterin!“

Julian F. M. Stoeckel lobt Olaf Scholz‘ „vorurteilsfreie und offene“ Art – Kanzler zeigt neue Seite

Gesagt, getan: Die Begegnung mit Olaf Scholz hat Julian F. M. Stoeckel augenscheinlich schwer beeindruckt. Für den amtierenden Bundeskanzler hatte er ausschließlich lobende Worte übrig: „Er ist vielleicht nicht besonders laut, auffallend und vordergründig, aber ich empfand ihn in dieser Momentaufnahme unerschrocken, vorurteilsfrei und offen“, beschrieb den Entertainer das Zusammentreffen bei Instagram.

Dabei entdeckte er ganz neue Seiten an dem Kanzler, wie der 35-Jährige im RTL-Interview offenbarte: „Ich habe ihn noch nie so gelöst lachen sehen und das hat mich total gefreut." Für Olaf Scholz dürfte das Event einiges an Abwechslung geboten haben, immerhin muss der SPD-Politiker aktuell national wie international allerlei Probleme bewältigen. Da geht es in der Promiwelt deutlicher friedlicher zu – obwohl sich Entertainer Elton jüngst einen Seitenhieb gegen Neu-DSDS-Jurorin Katja Krasavice leistete.