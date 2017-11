Bond-Girl Karin Dor ist gestorben

Sie war das erste und bisher einzige Deutsche Bond-Girl, Millionen Zuschauer sahen sie in „Man lebt nur zweimal“. Nun ist die Schauspielerin Karin Dor gestorben.

München - Die Schauspielerin Karin Dor ist tot. Das einzige deutsche Bond-Girl verstarb am Montagabend im Alter von 79 Jahren in einem Pflegeheim in Bayern, wie die

Bild

-Zeitung am Mittwoch berichtete. Die Komödie im Bayerischen Hof, wo Dor bis vor einigen Monaten noch auftrat, habe dies bestätigt. International bekannt wurde Dor durch den James-Bond-Film "Man lebt nur zweimal" und Alfred Hitchcocks Streifen "Topas".

Dor konnte sich dem Bericht zufolge von einem schweren Sturz im vergangenen Jahr nicht mehr erholen.

+ Karin Dor ist tot. © dpa

Dor wurde 1936 als Kätherose Derr in Wiesbaden geboren. Ihre erste kleine Filmrolle bekam sie 1954 in "Rosen-Resli". Sie spielte ferner in mehreren Edgar-Wallace- und Karl-May-Verfilmungen. In den 70er Jahren feierte sie Erfolge an Boulevard-Theatern in Köln, Bad Godesberg und Hamburg.

afp