Trotz Mega-Karriere: Kult-Komiker Helge Schneider kriegt nur mickrige Rente

Von: Diane Kofer

Helge Schneider hat jahrelang gearbeitet und hat als Musiker und Comedian gut verdient. Trotzdem fällt seine Rente mager aus. © Imago/ Stephan Wallocha

Helge Schneider ist in den 70er Jahren ins Berufsleben eingetreten – und hat als Musiker und Comedian gut verdient. Trotzdem fällt seine Rente mager aus.

Leipzig – Comedian, Musiker, TV-Star – Helge Schneider (68) hat in der deutschen Künstlerbranche Karriere gemacht. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn übte er sich noch in zahlreichen handwerklichen Berufen, bis ihm schließlich der große Durchbruch gelang. Doch obwohl er auf erfolgreiche Jahre zurückblicken kann, ist es für Helge Schneider kaum möglich, von seiner Rente zu leben.

„Zum Essen muss ich wieder auf die Bühne“: Helge Schneiders Rente reicht nicht

Schlagerstar G. G. Anderson (74) hat kürzlich Einblick in seine finanzielle Situation gegeben: Er muss mit 36 Euro Rente auskommen. Nun spricht auch Helge Schneider darüber, wie wenig Geld ihm trotz jahrelanger Einzahlungen in die Rentenkassen zusteht. Bei „Brisant“ stellt der Comedystar klar: „Ich kann davon meine Miete bezahlen, von der Rente.“ Für alles andere reiche das monatliche Einkommen nicht.

Obwohl der 68-Jährige laut eigener Aussage „sehr viel“ eingezahlt hat, muss er weiter arbeiten, um sich das Nötigste leisten zu können. „Zum Essen muss ich dann wieder auf die Bühne, damit ich zu essen krieg“, erläutert er. Auf Tournee könne er sich zumindest beim Catering versorgen. „Von meiner Rente bezahle ich die Miete und essen tu ich auf Tournee“, hält Helge Schneider fest. Wie viel Geld ihm genau zusteht, behält der Kult-Komiker jedoch für sich.

Durchschnittliche Rente im Jahr 2022 Ein Sprecher der Deutschen Rentenversicherung legte Mitte 2023 gegenüber der Nachrichtenagentur dpa Renten-Statistiken offen. Demnach lag die durchschnittliche Rente für langjährig Versicherte bei Neurentnern 2022 bei 1.522 Euro. Davon müssten am Ende aber noch Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuern abgezogen werden. Zu den „langjährig Versicherten“ gehören Menschen, die mindestens 35 Versicherungsjahre aufweisen können. Quelle: tagesschau.de

Älterwerden bringt Helge Schneider auf der Bühne weiter

Das Älterwerden hat für Helge Schneider trotz der finanziellen Situation aber auch gute Seiten. In der Sendung verrät er, dass ihm das vor allem bei seinen Programmen eine große Hilfe sei. Er „lerne immer mehr dazu“ und „sprühe deshalb“ nur so vor Ideen. 2024 geht er deswegen auch wieder auf Tour – und will seine Fans mit neuem Content unterhalten.

Thomas Gottschalk (73) ist offiziell auch Rentner und hat sich vor wenigen Wochen endgültig in den „Wetten, dass..?“-Ruhestand verabschiedet. Der Moderator bekommt „nur“ 915,79 Euro Rente. Im Laufe seiner Karriere hat er aber viele TV-Shows moderiert und womöglich gut fürs Alter vorgesorgt. Zuletzt wurden alte Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, wie viel das ZDF Thomas Gottschalk für seine Shows gezahlt hat. Verwendete Quellen: „Brisant“/ ARD