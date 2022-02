Karriereknick wegen Auszeit? Helene Fischers neue Single schafft es nicht einmal in TOP100

Von: Chiara Kaldenbach

Teilen

Helene Fischer schafft es mit ihrem Olympia-Song nicht einmal unter die TOP 100 © dpa | Felix Hörhager, Peter Kneffel

Was für eine Enttäuschung! Helene Fischer schafft es mit ihrem Olympia-Song „Jetzt oder nie“ nicht einmal in die TOP100. Geht die Karriere der Schlagersängerin aufgrund ihrer Auszeit nun den Bach runter?

München - Damit hätte wohl niemand gerechnet. Ausgerechnet Helene Fischer (37), die noch immer als Schlagerkönigin unter den Schlagerstars gilt, scheitert mit ihrem ARD-Olympia-Song. Das sagen zumindest die Zahlen. Schließlich schafft die Sängerin, die sich aktuell in einer Auszeit befindet, es mit „Jetzt oder nie“ nicht einmal in die TOP100. Was für eine Enttäuschung!

Muss Helene Fischer nun für ihre Auszeit einen Knick in der Karriere in Kauf nehmen? Die beliebte Musikerin befindet sich seit Januar 2022 in ihrer einer Auszeit und zieht sich, wie Fans es bereits aus ihrer Karrierepause im Jahr 2019 bis 2021 kennen, aus der Öffentlichkeit zurück. Medienrummel, das kann die 37-Jährige offensichtlich gar nicht gebrauchen. Könnte diese Entscheidung ihrer Karriere schaden? Die Chartplatzierung sagt einiges, doch lange nicht alles.

Flop für Helene Fischer? Olympia-Song nicht einmal in den TOP100

Fest steht: An einem Olympiasong hängen große Erwartungen. Wenn dieser dann auch noch von einer Schlagersängerin wie Helene Fischer stammt, um so mehr. Doch bisher konnte Helenes Single „Jetzt oder nie“ den im vorab gesetzten Erwartungen nicht gerecht werden. Das weiß sicherlich auch die Sängerin, die Wochen vor Start der Olympiade gegenüber der dpa verriet: „Ich hoffe, dass mein Song unseren Athletinnen und Athleten in Peking genauso viel Glück bringt, wie ich selbst mit ihm verbinde.“

Und tatsächlich, das Glück steht aktuell auf den Seiten der deutschen Athleten. Seit zehn Tagen laufen die Olympischen Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt Peking und Deutschland räumt eine nach der anderen Medaille ab. Im Gegensatz zu Helene Fischer. Ihr ARD-Olympia-Song scheint weit weg von Gold und verpasst sogar die TOP100 in den Charts.

Helene Fischer doch nicht so schlecht - „Jetzt oder nie“ punktet auf YouTube

Ein Knick für Helene Fischers Karriere? Auf keinen Fall. Um den Song steht es nicht so schlecht, wie die Chartplatzierung behauptet. Helene Fischer darf sich schließlich über 750 Tausend Klicks in einer Woche auf YouTube freuen. Zusätzlich profitiert ihr Song außerdem noch bis zum 20. Februar (knapp eine Woche) von der medialen Präsenz von Olympia. Wer möchte, darf den Song sogar regelmäßig in der ARD hören.

Lesen Sie auch „Das war der Alptraum“: Notarzteinsatz bei den Geissens - große Sorge um Davina Die Geissens sind in großer Sorge um ihre Tochter Davina. Der geht es plötzlich so schlecht, dass der Notarzt sie ins Krankenhaus bringt. Nicht einmal eine Infusion scheint bei der 18-Jährigen zu helfen. „Das war der Alptraum“: Notarzteinsatz bei den Geissens - große Sorge um Davina Zarrella unterläuft Fehler in Live-Show: Peinliche Stille im Saal - manche Zuschauer merken es sofort Bei der Abmoderation seines Gastes Wincent Weiss unterlief dem Schlager-Star Giovanni Zarrella in seiner ZDF-Show ein kleiner Fehler. Zarrella unterläuft Fehler in Live-Show: Peinliche Stille im Saal - manche Zuschauer merken es sofort