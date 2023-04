Karrierewechsel? DSDS-Jurorin Katja Krasavice kassiert nun bei Netto

Teilen

Autogrammstunde mal anders: DSDS-Jurorin Katja Krasavice hat in einem Kölner Netto-Discounter an der Kasse ihre Fans glücklich gemacht.

Köln - Die zumeist sehr jungen Fans standen Schlange an ihrer Kasse: Für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ hat sich Rapperin Katja Krasavice (26) hinter die Kasse eines Kölner Nettos gesetzt und die Waren ihrer Fans über den Scanner gezogen. Nebenbei gab sie Autogramme und stellte sich für gemeinsame Fotos zur Verfügung.

„In Deutschland erkennt mich jeder“: DSDS-Jurorin Katja Krasavice will normale Dinge erleben

Mit der Aufrunden-Aktion will Krasavice auf die Spendenmöglichkeiten an der Kasse und den Pfandautomaten des Discounters aufmerksam machen. „Sie zeigt Haltung und bezieht laut Stellung zu Themen, die ihr wichtig sind. Das gefällt uns, das passt gut zu uns“, erklärt eine Mitarbeiterin gegenüber RTL.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Und auch Krasavice freut sich über ihren ehrenamtlichen Kasseneinsatz: „Ich mag normale Dinge, die man einfach tut, weil diese Sachen sind nicht so möglich für mich. Weil in Deutschland ist es einfach so, dass mich jeder erkennt und ich kann nicht so einfach normale Dinge tun.“

Katja Krasavices Vater musste wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis Heute könnte es bei ihr in Sachen Karriere kaum besser laufen, doch hinter Katja Krasavice liegt ein bewegtes Leben. Ein Schicksalsschlag, den sie in ihrer Autobiografie „Die Bitch Bibel“ aufarbeitet, war die Verhaftung ihres Vaters, der 2008 wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis musste. Damals, als sie selbst noch ein Kind war, wurde dieser mehrmals gegenüber einiger ihrer Freundinnen in seiner Werkstatt übergriffig. „Mein Vater war ein perverser Kinderschänder, und ich konnte nichts dagegen tun. Tatsächlich hätte ich mich am liebsten übergeben“, erinnert sich Katja in ihrem Buch an die Gerichtsverhandlung, bei der auch sie aussagen musste. (Quelle: bild.de)

„Katastrophal“: Katja Krasavice hat Schwierigkeiten als Netto-Kassiererin

Mit ihrem Styling könne sie diesen „normalen“ Job mit ihren mehr als zehn Zentimeter langen Gelnägeln und noch höheren High Heels aber auch nicht lange ausführen. Problematisch wird es schon beim Wechselgeld: „Beobachtet mal bitte, wie ich diese Cents hier raushole! Katastrophal!“

Spendenaktion der anderen Art: Katja Krasavice sitzt bei Netto an der Kasse. © IMAGO/Christoph Hardt

Dennoch sei die DSDS-Jurorin „überglücklich“ über ihren „neuen Job“. Bei der „Aufrunden“-Aktion können die Kunden und Kundinnen ihre Rechnungen derzeit einfach aufrunden und die Differenz spenden. Insgesamt 2,9 Mio. Euro sind so letztes Jahr zusammengekommen. Auch sonst zeigt sich die DSDS-Jurorin sehr spendabel, denn Katja Krasavice zahlt gerne mal die Rechnungen ihrer Fans. Verwendete Quellen: RTL.de, bild.de