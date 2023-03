Karrierewechsel nach Affären-Drama: Wird Peter Klein Elvis-Imitator?

Sieht man Peter Klein bald auch mit Haartolle und Schlaghose auf der Bühne? © Instagram: peterklein_official & IMAGO / United Archives

Nachdem die Dschungelcamp-Affäre wochenlang für Schlagzeilen gesorgt hat, ist bei den Kleins wohl etwas Ruhe eingekehrt. Wie wird es für Peter Klein weitergehen?

Peter Klein (55), der Noch-Ehemann von Reality-TV-Bekanntheit Iris Klein (55), war in letzter Zeit aus eher unangenehmen Gründen in den Nachrichten. Sein Seitensprung-Skandal hat wochenlang für Schlagzeilen gesorgt. Seit Peters angeblicher Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) gehen die Kleins getrennte Wege. Und wenn man dem letzten Statement von Iris Klein Glauben schenken darf, sind die Fronten geklärt und es ist etwas Ruhe eingekehrt.

Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) hat sich öffentlich entschuldigt und erklärt, dass sie mit ihrem Verhalten „über das Ziel hinausgeschossen“ sei und für die Zukunft auf ein freundschaftliches Verhältnis hofft. Doch wie wird es nach der Trennung nun für den gelernten Maler und Lackierer weitergehen? Dass Peters Herz für die Musik schlägt und er selbst leidenschaftlich gern singt, ist bekannt. Schon lange veröffentlicht er zur Freude seiner Follower auf seinem Instagram-Kanal regelmäßig Videos, in denen er Lieder zum Besten gibt.

Peter Klein: „Bin ein riesen Elvis-Fan“

Eine Musikrichtung hat es dem ehemaligen Bodybuilder besonders angetan: Seit Langem ist er ein riesiger Fan der Rock‘n‘Roll-Legende Elvis Presley ( †42). In vielen der Videos, die er auf seinem Instagram-Profil bislang hochgeladen hat, performt er Songs des verstorbenen Sängers. Um seinem Idol noch ähnlicher zu sehen, hat er sich sogar einer Haartransplantation unterzogen, denn, so erklärte der 55-Jährige im August 2022 in einem Video auf Instagram, „Elvis hat nun mal eine Tolle“.

Die Leidenschaft ist also schon einmal vorhanden. Aber wird es bei Peter auch gesanglich reichen, um als Sänger beruflich durchzustarten? In ihrer Wut-Phase hatte Iris Klein öffentlich viel Privates bekannt gegeben und in einer Instagram-Story über ihren Ex-Partner erzählt: „Er will jetzt nach Hamburg. Er will jetzt Kneipensänger werden.“ Anders als Peters Fans schätzt laut Bild.de der einstige DSDS-Juror Thomas M. Stein (74) die Chancen des Reality-TV-Darstellers auf dem Musikmarkt eher bescheiden ein.