Schlagerstar Karsten Walter überholt Michelle: Neue Single von Null auf Platz 2 der Charts

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Karsten Walter erobert mit „Zeig mir was Liebe ist“ nicht nur die Herzen ihrer Fans, sondern auch die Charts. Seine neue Single zieht sogar an Ex Michelle und Schlagerikone Vicky Leandros. (Fotomontage) © IMAGO / Eventpress & IMAGO / Christian Schroedter

Karsten Walter erobert mit „Zeig mir was Liebe ist“ nicht nur die Herzen ihrer Fans, sondern auch die Charts. Seine neue Single zieht sogar an Ex Michelle und Schlagerikone Vicky Leandros.

Köln - Karsten Walter ist gerade im absoluten Glück: Der Schlagersänger schwebt im Kollegin Marina Marx auf Wolke sieben und auch beruflich könnte es gerade nicht besser laufen. Er hat gerade seine erste große Schauspielrolle im GZSZ-Spinoff ergattert. Außerdem stürmt seine neue Single „Zeig mir was Liebe ist“ die Charts - direkt vorbei an Michelle und Vicky Leandros auf Platz 2, wie tz.de berichtet.

Karste Walter: „Zeig mir was Liebe ist“ stürmt die Charts

In den iTunes Single-Charts lässt Karsten Walter nun fast alle hinter sich. Super stolz postet der Schlagersänger einen Screenshot und kann sein Glück kaum fassen. Seine neue Single „Zeig mir was Liebe ist“ steigt direkt auf Platz 2 ein. Sogar die Neuauflage von Michelles Megahit „Und heut‘ Nacht will ich tanzen“ und Schlagerikone Vicky Leandros können da nicht mithalten.

Screenshot aus Karsten Walters Instagramstory: Seine neue Single „Zeig mir was Liebe ist“ ist direkt auf Platz 2 der Single-Charts eingestiegen. © Instagram/Karsten Walter

In seiner Instagram-Story feiert der Schlagersänger nun seinen Erfolg ausgiebig und postet den Screenshot der Chartplatzierung. Dazu postet Karsten Walter ein Emoji mit großen Kulleraugen und ein schockiertes Smiley - er kann es wohl selbst noch nicht fassen.

Pünktlich zu Florian Silbereisens Festeshow? Karsten Walter verschiebt seinen Album-Release

„Zeig mir was Liebe ist“ ist ein kleiner Vorgeschmack auf sein neues Album. Doch auf die Platte müssen Fans noch etwas länger warten. Genauer gesagt, bis zum 8. Juli. „Aber ich glaube, es wird sich auf jeden Fall lohnen“, so Karsten Walter in seinen Instagram-Storys.

Lesen Sie auch Zum 80. Geburtstag wieder auf Platz 1: Frank Zander überholt Helene Fischer und Matthias Reim Frank Zander erobert mit „Meine coolsten Hits“ nicht nur die Herzen ihrer Fans, sondern auch den Chartspitze. Das Geburtstagsalbum zum 80. zieht sogar an Schlagerqueen Helene Fischer vorbei. Zum 80. Geburtstag wieder auf Platz 1: Frank Zander überholt Helene Fischer und Matthias Reim Schlagersängerin Melissa Naschenweng demütigt Helene Fischer mit Live-Album Melissa Naschenweng erobert mit ihrer „Bergbauernshow“ nicht nur die Herzen ihrer Fans, sondern auch den Chart-Thron. Das Live-Album zieht nun sogar an Schlagerqueen Helene Fischer vorbei. Schlagersängerin Melissa Naschenweng demütigt Helene Fischer mit Live-Album

Karsten Walter und Marina Marx sind verliebt - und das soll auch jeder wissen. Doch das öffentliche Liebesglück der Schlagerstars scheint nicht jedem zu gefallen, wie diese fiese Instagram-Nachricht deutlich zeigt.

Verwendete Quellen: Instagram/karstenwalterofficial