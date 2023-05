Neues Album der Kastelruther Spatzen schon im Herbst

Die Kastelruther Spatzen feiern ihr 40-jähriges Bandjubiläum. Zu diesem besonderen Anlass bringen die Volksmusik-Stars eine neue Platte heraus. Das nächste Album ist bereits in Planung.

Kastelruth – Endlich wieder neue Musik von den Kastelruther Spatzen! Die siebenköpfige Truppe gehört zu den bekanntesten Künstlern in der Sparte Volksmusik und kann auf eine bewegte musikalische Geschichte zurückblicken. In diesem Jahr feiern die Kastelruther Spatzen bereits ihr 40-jähriges Jubiläum und selbstverständlich wollen die Sänger diesen besonderen Anlass mit einem neuen Album feiern. Die Platte, die am 16. Juni auf den Markt kommt, wurde von der Plattenfirma Universal produziert. Sie trägt den Titel „Geschichten, die das Leben schreibt“.

Im Rahmen des Bandgeburtstages handelt es sich bei „Geschichten, die das Leben schreibt“ um ein Best-of-Album. Auf zwei CDs sind laut den Kastelruther Spatzen die „wichtigsten Lieder und Hits“ ihrer Karriere zu finden. Ob auch bisher unveröffentlichte Aufnahmen auf der Platte vertreten sind, ist bisher nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass die Volksmusiker viel Herzblut in ihre kommende Doppel-LP gesteckt haben. Laut den Sängern sei das Album „sehr persönlich“.

Die Kastelruther Spatzen wollen 2023 möglicherweise noch ein weiteres Album veröffentlichen

Fans der Kastelruther Spatzen dürfen sich jedoch bereits auf weitere Musik ihrer Lieblingsband freuen: Wie unter anderem die BUNTE berichtet, arbeiten die Schlagergrößen bereits an ihrem nächsten Album, das, sofern alles nach Plan läuft, schon im kommenden Herbst auf den Markt kommen soll. Auch nach vier Jahrzehnten im Tonstudio und auf der Bühne haben die Südtiroler also noch lange nicht vor in Rente zu gehen!

Die Kastelruther Spatzen begannen 1975 gemeinsam Musik zu machen. Ihre ersten Aufnahmen veröffentlichten die leidenschaftlichen Sänger dann im Jahr 1983. Seitdem verkaufte die Band sage und schreibe mehr als 15 Millionen Tonträger. Damit gehören die Kastelruther Spatzen zu den erfolgreichsten Volksmusik-Acts der Geschichte. Ihr letztes Studioalbum mit dem Titel „Freundschaft aus Gold“ präsentierten sie im vergangenen Jahr.