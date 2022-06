„Katastrophe, wirklich“: Laura Maria Rypa serviert Pietro Lombardi Nudeln mit Zucker

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kochen Nudeln mit Butter und Zucker.

Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa sind gerade auf Liebesurlaub. Die Influencerin brachte dem Sänger dort ein neues Gericht bei: Nudeln mit Butter und Zucker. Der war alles andere als begeistert.

Kroatien - Laura Maria Rypa (26) und Pietro Lombardi (30) gaben gerade erst ihr Liebescomeback bekannt. Die Überraschung machten die beiden perfekt, während sie sich gemeinsam auf Liebesurlaub befinden. Während sie am einen Tag noch im Luxus-Hotel ein mehrgängiges Menü zu sich nehmen, gibt es am nächsten Tag Selbstgekochtes von Rypa. Lombardi zeigt sich von der Kreation seiner Liebsten auf Instagram aber gar nicht erfreut.

Nudeln mit Butter und Zucker: Pietro Lombardi findet es „eine Katastrophe“

Die Influencerin kocht ihrem berühmten Freund Nudeln mit Butter und Zucker, wie Pietro Lombardi (alles über den DSDS-Star) via Instagram erzählt, während er die Nudeln im Teller und die geschmolzene Butter in der Pfanne filmt. „Wir kochen hier gerade und ich habe etwas Neues beigebracht bekommen – und zwar Nudeln mit Butter und Zucker“, so Lombardi. „Das haben meine Eltern damals gegessen“, erklärt die 26-Jährige dazu selbstsicher.

Pietro filmt, wie sie mit einem Löffel erst die Butter, dann den Zucker auf den Penne verteilt. „Das ist echt crazy“, sagt der Sänger ungläubig. Dann nimmt er eine Gabel, um das Abendessen zu probieren – die Gabel legt er aber ganz schnell wieder auf den Teller zurück. „Ich schwöre, das schmeckt lecker“, ruft Laura Maria Rypa aus dem Hintergrund, aber für Pietro Lombardi scheint es absolut nichts zu sein: „Nudeln mit Zucker ist eine Katastrophe, wirklich“, kommentiert er nur.

„Kennen wahrscheinlich nur wir, die aus Polen kommen“: Fans halten zu Laura Maria Rypas Nudel-Kreation

Laura Maria widerspricht ihrem Freund vehement: „Auf gar keinen Fall!“, sagt sie. In ihrer Instagramstory scheint das Gericht auch gar nicht so schlecht anzukommen, wie einige veröffentlichte Nachrichten ihrer Fans beweisen. Die sind sich sicher, es handelt sich um ein typisch polnisches Gericht: „Das mit den Nudeln kennen wahrscheinlich nur wir, die aus Polen kommen“, heißt es dort.

Lauras Fans scheinen das Gericht genauso zu lieben wie sie. © Screenshot Instagram/lauramaria.rpa

Beide sprachen auf Instagram auch über ihre Wohnsituation. Wegen Laura wird Pietro aus seinem neuen Haus ausziehen. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi; instagram.com/lauramaria.rpa