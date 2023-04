Nach Liebesgerüchten um Kate Merlan: Nun spricht Gustav Klartext

Reality-Star Gustav Masurek wurde bei einem Date mit „Prominent getrennt“-Kollegin Kate Merlan gesichtet. Sind die beiden wirklich nur gute Freunde?

Was läuft da wirklich zwischen Gustav Masurek (33) und Kate Merlan (36)? Die beiden Reality-Stars sorgten kürzlich für Dating-Gerüchte, nachdem sie zusammen in einem Restaurant essen gewesen waren. Handelte es sich dabei nur um ein harmloses Treffen zwischen Freunden – oder steckte mehr dahinter? Sowohl Gustav als auch Kate sind derzeit bei „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ zu sehen. Es wäre also durchaus möglich, dass bei dem TV-Format die Funken übergesprungen sind.

Also doch nicht: Trotz Gerüchten, die beiden wären ein Paar, bestätigte Gustav Masurek nun, dass zwischen ihm und Kate Merlan nichts läuft. © IMAGO/Future Image; Screenshot/Instagram/gustavma4

Kates Noch-Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (27) findet die Spekulationen allerdings gar nicht lustig. „Egal wie die Ehe zwischen mir und Kate gerade aussieht, es ist immer noch meine Frau. Und deswegen, Kollege, solltest du langsam mal ein bisschen aufpassen, was du da von dir gibst“, richtete er auf Instagram eine deutliche Ansage gegen den Ex-Bachelorette-Kandidaten. Kate hingegen gab an, dass Gustav Interesse an ihr habe, während sie selbst nur freundschaftliche Gefühle für ihn empfinde.

Gustav Masurek: „Zwischen mir und Kate läuft nichts!“

Selbst Gustavs Ex-Freundin Karina Wagner (25) meldete sich zu Wort. Sie könne die Gerüchte mittlerweile gar nicht mehr ernst nehmen und lache darüber. Karina denkt, dass das gemeinsame Essen „für ein bisschen Aufmerksamkeit“ inszeniert wurde und dementsprechend nichts dahinter stecke.

Nun hat sich auch endlich Gustav selbst zu Wort gemeldet. In seiner Instagramstory redete der Paderborner Klartext. „Zwischen mir und Kate läuft nichts. Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass sie nicht mein Typ ist“, betonte er. Es spreche schließlich nichts dagegen, sich mit einer Freundin zu treffen. „Man darf ja zusammen essen gehen“, verteidigte sich der TV-Star. „Sie ist einfach nur eine Freundin. Erstens, weil sie mit Jakub verheiratet ist und zweitens ist sie nicht mein Typ.“ Gustav würde sich nie in die Ehe der beiden einmischen. „Ich gucke jetzt wie ein Vogel von oben zu“, versicherte er. Die Fans dürfen jedenfalls gespannt sein, was sich noch alles bei „Prominent getrennt“ ereignet.