Vielsagendes Foto: Kate Merlan ist wieder verliebt

Hat die Reality-TV-Teilnehmerin Kate Merlan (36) eine neue Liebe gefunden? Oder haben sie und ihr Verflossener die Beziehung noch einmal aufgewärmt?

Die Trash-TV-Gemeinde rätselt gerade darüber, ob es an der Seite von Kate Merlan einen neuen Mann geben könnte. Anlass der Spekulationen war, dass die Reality-TV-Bekanntheit auf ihrem Instagram-Account ein Video geteilt, in dem sie die Hand einer anderen Person hält. Dazu schrieb sie „Balsam für die Seele“ und wählte ein fröhliches Emoji dazu aus.

Mit wem sie da Händchen hielt, erwähnte die 36-Jährige allerdings nicht. Derzeit ist sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner und Noch-Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (27) in der Sendung „Prominent getrennt“ zu sehen. Die Liebe der beiden hatte nämlich die Teilnahme an der zweiten Staffel der Fremdgeh-Show „Temptation Island VIP“ überstanden. Dennoch kam es Ende letzten Jahres zum Bruch, sodass sie nun gemeinsam mit anderen getrennten Promi-Paaren in die „Villa der Verflossenen“ einzogen.

Wem gehört die Hand im Foto?

Gibt es also womöglich ein Liebes-Comeback mit Jakub? Allerdings ist es auch möglich, dass es zwischen Kate und einem ihrer Mitkandidaten der Show geknistert hat. In einer Fragerunde auf Instagram wollten es die Follower dann auch gleich genau wissen. Auf die Fan-Frage, ob sie wieder glücklich sei, antwortete sie: „Unfassbar“. Mit wem sie so happy ist, blieb aber auch dieses Mal ihr Geheimnis. Es bleibt also weiter spannend.