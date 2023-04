Nach „Prominent getrennt“: Kate und Jakub küssen sich wieder

Von: Alina Schröder

Kate Merlan und ihr Ex-Mann Jakub zofften sich nach ihrer Trennung öffentlich im TV. Jetzt sorgt ein Kussfoto für Furore. Gibt es etwa ein Liebes-Comeback?

Kapstadt – Sie waren jahrelang unzertrennlich, doch plötzlich war alles vorbei: Reality-Sternchen Kate Merlan (36) und ihr Jakub Merlan-Jarecki gaben im September 2022 ihre Trennung bekannt. Bei der RTL-Show „Prominent getrennt – die Villa der Verflossenen“ kamen sich das Tattoo-Model und der Fußballer aber wieder näher.

Kate und Jakub nähern sich bei RTL-Show „Prominent getrennt“ wieder an

Das erste Mal zusammen vor der Kamera standen Kate und Jakub 2021 bei „Temptation Island VIP“. Das Beziehungsexperiment, bei dem die Pärchen der Versuchung anderen Männer und Frauen widerstehen müssen, haben sie erfolgreich bestanden. Kurze Zeit später folgte die Verlobung und die Hochzeit. Es schien alles perfekt, doch die Ehe scheiterte.

Kaum ein Jahr später waren sie getrennt. Laut Jakub sprachen sie sogar mehrere Monate nicht mehr miteinander – bis zu „Prominent getrennt.“ In dieser Reality-Show mussten sie als Ex-Paar zusammenhalten und gemeinsam Aufgaben meistern. Nach anfänglichem Drama kamen sie sich schließlich in der Villa in Südafrika wieder näher. Aber auch Ex-Bachelorette-Teilnehmer Gustav zeigte Interesse an Kate – sie wurden nach der Show sogar zusammen gesehen.

Konnten sie ihre Ehe retten? Kate postet inniges Kussfoto mit Ex-Mann Jakub

Nach dem Staffelfinale der Show fragen sich viele Fans nun: Wie ist es mit Kate und Jakub weitergegangen? Herrscht wieder Funkstille oder gibt es vielleicht sogar ein Liebes-Comeback? Ein Bild auf Kates Instagram-Kanal sorgt jetzt für Aufsehen. Auf diesem geben sich die beiden einen sanften Kuss auf die Lippen. Mit dem Untertitel: „PS: Fotostatus: Schatz Kuss, Beziehungsstatus: ungewiss“

Mit dem Post macht Kate auf den Podcast „Aftershow“ aufmerksam. In dem sprechen sie und Jakub über die gemeinsame Zeit bei „Prominent getrennt“ – und wie ihre Beziehung jetzt zueinander ist. Die 36-Jährige stellt aber direkt zu Beginn klar: „Wir sind als getrenntes Paar rausgegangen.“

„Wir haben eine Paar-Therapie“: Kate und Jakub plaudern über ihre Beziehung

Dennoch wollen die beiden ihre Ehe nicht so einfach aufgeben. „Wir sind immer noch verheiratet, wir haben eine Paar-Therapie, die wir zusammen angegangen sind“, erzählt Jakub. Es gebe viel zu besprechen und zu klären. Daher sei es normal, dass sie auch in der Öffentlichkeit zusammen gesehen werden, so der Fußballer weiter.

Kate Merlan und ihre Männer Das Tattoomodel Kate Merlan (gebürtig Kathleen Merlan) ist bekannt durch zahlreiche Fernsehauftritte. Mit ihrer Teilnahme bei „Newtopia“ verdrehte sie aber einem Mann ganz besonders den Kopf: Nino de Angelo. Er habe ihr Foto gesehen und sich sofort verliebt, erzählte der Sänger damals der Bild-Zeitung. 2017 wurden sie ein Paar, trennten sich aber im Frühjahr 2018 wieder. Noch im selben Jahr ging das Reality-Sternchen eine Beziehung mit Ex-Caught-in-the-Act-Sänger Benjamin Boyce ein, mit dem sie auch in der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ teilnahm. 2019 scheiterte die Beziehung. 2020 kam sie mit dem Fußballer Jakub Jarecki zusammen. Im November 2021 heirateten sie, gaben wenige Monate später allerdings die Trennung bekannt. Quelle: Bild.de

Klingt ganz so, als würde das Ex-Paar wieder in eine gemeinsame Zukunft blicken wollen. Erst im Februar haben Kate und Jakub zusammen auf dem Kölner Karneval gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt war „Prominent getrennt“ schon abgedreht. Verwendete Quellen: RTL+, Instagram