Wegen Liebesverzicht: Kate Merlan hat 11 Kilo in drei Monaten zugenommen

Kate Merlan hat wegen des Sex-Dotox stolze 11 Kilo zugenommen © Instagram: katemerlan

Liebesverzicht-Experiment: Kate Merlan enthüllte, dass sie wegen ihrer Sex-Pause 11 Kilo in drei Monaten verlor. Der Star ist froh darüber, wenn ihre Abstinenz bald zu Ende ist.

Köln – Kate Merlan (35) und ihr Mann Jakub Jarecki (26) machen aktuell ein Sex-Detox, um ihr Liebesleben wieder neu aufleben zu lassen. Die von dem Paar geplante Sex-Pause dauert drei Monate, wobei sie auf Anfassen, Kuscheln und mehr verzichten. Weil die brünette Schönheit jedoch eher wenig Sport treibe, fehle ihr durch den Liebesverzicht in ihrem Alltag die Aktivität und sie nahm an Gewicht zu.



In ihren Instagram-Stories sprach die ehemalige „Temptation Island V.I.P“-Kandidatin jetzt offen darüber, dass sie während ihres Liebesverzichtes innerhalb von drei Monaten insgesamt elf Kilo zugenommen habe. Die Schönheit verkündete schockiert: „Ich habe wirklich in drei Monaten elf Kilo zugenommen. Elf Kilo!” Ihre Gewichtszunahme habe sie bemerkt, als ihr Kleidung nicht mehr passte und die Waage ihre Vermutung daraufhin bestätigte. An ihrer Ernährung liege ihre Gewichtszunahme jedoch eher nicht. „Das krasseste ist einfach, das ist halt so durch den Sex-Detox, weil essen tue ich eigentlich gar nicht so schlimm, aber ich habe einfach kaum Bewegung”, verriet der TV-Star.

Die einstige „Promis unter Palmen“-Teilnehmerin erklärte zudem, dass sie sich schon darüber freuen würde, wenn ihre Zeit der Abstinenz bald zu Ende sein wird. Ob sich der Liebesverzicht jedoch gelohnt hat, sei vor allem aufgrund ihrer Gewichtszunahme nur schwer zu sagen. „Dass ich jetzt auch noch elf Kilo schwerer geworden bin dadurch – da fragt man sich echt: ‚War es das alles wert?‘ Das muss ich ja jetzt alles wieder abtrainieren!”, fügte sie hinzu.