Kate Middleton bei „Trooping the Colour“: Militäruniform statt Designerkleid?

Von: Susanne Kröber

In ihrer neuen Rolle als Colonel of the Irish Guards könnte Prinzessin Kate 2023 bei „Trooping the Colour“ in feuerroter Militäruniform auflaufen.

London – „Trooping the Colour“ ist eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres für die britische Königsfamilie. Die Militärparade, an der rund 1.400 Soldaten in Gardeuniform teilnehmen, ehrt den Monarchen, dessen Geburtstag in diesem Rahmen gefeiert wird. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. († 96) am 8. September 2022 wird nun zum ersten Mal König Charles III. (74) gefeiert, auch wenn sein 75. Geburtstag erst am 14. November ist. Mit dabei bei der Militärparade wird am 17. Juni natürlich auch Kate Middleton (41) sein – fragt sich nur, in welchem Outfit.

Trooping the Colour: Kate Middleton setzt vorwiegend auf Outfits von Alexander McQueen

Ihre Premiere bei „Trooping the Colour“ feierte Kate Middleton 2011 kurz nach ihrer Hochzeit mit Prinz William (40). Seitdem zeigt sie sich bei dem royalen Event jedes Jahr aufs Neue in stylischen Kleidern oder Mänteln, gerne von Alexander McQueen, einer der absoluten Lieblingsmarken von Prinzessin Kate. Auch eine passende Kopfbedeckung durfte bisher nie fehlen. Doch 2023 könnte sich Kate die Qual der Wahl ersparen und einfach in Militäruniform zur Geburtstagsparade von Schwiegerpapa Charles erscheinen.

Seit Dezember 2022 hat Prinzessin Kate eine neue offizielle Rolle. Sie übernahm den Ehrentitel Colonel of the Irish Guards – Oberst der Irischen Garde – von Ehemann William, der jetzt Colonel of the Welsh Guards ist. Bei „Trooping the Colour“ tragen die Colonels normalerweise die volle Militäruniform, Prinz William und Prinzessin Anne (72) nehmen sogar zu Pferd an der Parade teil. Doch wird Kate Middleton tatsächlich in der feuerroten Uniform der Irish Guards auftauchen, in der Prinz William ihr am 29. April 2011 das Ja-Wort gab?

Irish Guards Die Irish Guards sind Teil der Guards Division (Gardedivision), die aus den fünf Leibregimentern von König Charles III. besteht. Als Infanterieregiment sind die Irish Guards zu Fuß unterwegs, sie wurden 1900 von Königin Victoria (81, † 1901) ins Leben gerufen. Heute nehmen die Irish Guards als Wachregiment an royalen Ereignissen wie „Trooping the Colour“ oder dem Gedenktag „Remembrance Sunday“ teil. Die Uniform der Irish Guards unterscheidet sich von den Uniformen der anderen Regimenter durch eine blaue Feder rechts an der Bärenfellmütze, ein weißes Kleeblatt auf jeder Seite des Kragens und die Anordnung der Knöpfe in Vierergruppen.

Prinzessin Kate wird bei „Trooping the Colour“ weder in Uniform noch hoch zu Ross erwartet

Im Gegensatz zu König Charles und Prinz William wird von Kate Middleton laut Daily Mail 2023 „nicht erwartet, dass sie eine Uniform trägt.“ Wie The Mirror berichtet, wird sich die Princess of Wales bei „Trooping The Colour“ auch nicht aufs Pferd schwingen, sondern sich in einer Kutsche auf den Weg zum Londoner Exerzierplatz Horse Guards Parade machen, vermutlich in Begleitung ihrer Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

Sicher würde Prinzessin Kate bei „Trooping the Colour“ auch in der Uniform der Irish Guards (rechts) eine gute Figur machen, wahrscheinlicher ist aber ein Outfit wie 2022 von Alexander McQueen (links). (Fotomontage) © IMAGO/PA Images

Die Royal-Fans dürfen sich also wieder auf Bilder von Prinzessin Kate in einem eleganten Outfit freuen, auch wenn sie in Gardeuniform garantiert ebenfalls alle Blicke auf sich gezogen hätte. Diese Rolle überlässt sie dann aber doch lieber Prinz William. Nicht vor Ort in London wird hingegen Williams kleiner Bruder sein – Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) haben keine Einladung von König Charles III. zu „Trooping the Colour“ bekommen und bleiben zu Hause im kalifornischen Montecito. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, mirror.co.uk