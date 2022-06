Kate Middleton: Macht Prinz William auf Fan-Video ein hinreißendes Kompliment

Von: Annemarie Göbbel

Kate Middleton machte ihrem Mann Prinz William ganz nebenbei ein riesiges Kompliment bei ihrem Auftritt in Cardiff. © Ben Birchall/dpa/Stephen Lock/Imago

Kate Middleton ist glücklich. Ein goldiges Fan-Video am Rande des Thronjubiläums zeigt, wie sehr. Mit wenigen Worten macht sie Prinz William ein rührendes Kompliment.

Cardiff – Anlässlich des Thronjubiläums der Queen reisten die Cambridges nach Cardiff, um bei den Proben eines Konzertes dabei zu sein. Weil viele Fans vor Schloss Cardiff warten, schüttelt das Paar fleißig Hände und tauscht auch ein paar Worte mit den Royal-Fans. Kate Middleton (40) lässt die Herzen der Fans dahinschmelzen, das Twitter-Video fand jetzt seinen Weg in die Öffentlichkeit.

Kurz nach der Ankunft in Cardiff ging die Herzogin kurz hinter William an den Reihen der Royal-Fans vorbei. Bei einem Wortwechsel sagt jemand zu Kate, dass sie eines Tages eine großartige „Prinzessin von Wales“ abgeben werde. In einem Clip, der von Twitter-Nutzer @hellen3030 geteilt wurde, deutete Kate kurz auf Prinz William und antwortete: „Das ist sehr nett von Ihnen. Ich bin in guten Händen.“

Seit ihrer Hochzeit im April 2011 sind Prinz William und Kate als Herzog und Herzogin von Cambridge bekannt. Ihre drei Kinder haben sie offenbar noch mehr zusammengeschweißt, beide agieren inzwischen eigenständig innerhalb der britischen Königsfamilien. Eine andere Frage ist, wird Kate Middleton tatsächlich eines Tages die „Prinzessin von Wales“?

Wenn Prinz Charles eines Tages König werden wird, dürfte das Paar neue Titel bekommen.

Fakt ist: Die Möglichkeit besteht. Der Titel „Prinz von Wales“ ist allerdings nicht erblich. William bekäme die Titel seines Vaters und würde somit zum Herzog von Cornwall werden, wenn er sich in England aufhält, und zum Herzog von Rothesay, wenn er sich in Schottland aufhält. Kate bekäme die gleichen Titel als Herzogin.

William könnte auch tatsächlich der neue Prinz von Wales werden. Der Titel darf nur an den Thronfolger gegeben werden, womit William die Voraussetzung als Erstgeborener erfüllen würde. Das allerdings vorbehaltlich der Zustimmung des Herrschers. Es wird also im Ermessen seines Vaters liegen, ob er Prinz von Wales und seine Frau entsprechend Prinzessin von Wales und damit plötzlich Prinzessin wird. Verwendete Quellen: hellogmagazin..com