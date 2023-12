Kate Middleton und die Miniroyals am Set von „Lets Dance“-Star Motsi Mabuse

Von: Annemarie Göbbel

Drucken Teilen

Kate Middleton und ihre Kinder sahen hinter die Kulissen beim Besuch Tanz-Jurorin Motsi Mabuse. Was passierte, plauderte der „Let‘s Dance“-Star im TV aus.

London – Das ist doch mal was anderen für Kate Middleton (41) Kinder. Statt Kerzen halten beim Gottesdienst oder freundlichem Winken vom Balkon des Buckingham-Palastes oder aus einer alten Kutsche gings mit Mama auf Geheimmission. Besonders die Prinzessin von Wales und ihre Tochter Charlotte sind große Fans der britischen Version von „Let‘s Dance“. Motsi Mabuse (42) ist seit 2019 auch Jurorin bei „Strictly Come Dancing“ und lud laut 24royal.de die Royals zum Tanz hinter den Kulissen ein.

Motsi Mabuse berichtet im TV von ihrem Geheimtreffen mit Kate Middleton und ihren Kindern

Laut The Sun gab es für die Mitarbeiter während des zweistündigen Besuchs ein striktes Foto-Verbot. Doch Motsi selbst plauderte laut Bild gestern in der ZDF-Show „Dalli Dalli – die Weihnachtsshow“ (Ausstrahlung war Dienstag, 19.12. um 20.15) über ihr royales Meeting in den „BBC’s Elstree“-Studios.