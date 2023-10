Kate Middleton und Prinz William wie vom Erdboden verschluckt – das steckt dahinter

Von: Annemarie Göbbel

In letzter Zeit waren Kate Middleton und Prinz William omnipräsent. Der straffe Terminkalender zeigt jetzt allerdings gähnende Leere. Was ist los beim Prinzenpaar von Wales?

London – Prinz William (41) und Kate Middletons (41) waren fast täglich auf der Bildfläche zu sehen und absolvierten jede Menge Auftritte. Dabei war erst vor Kurzem durchgesickert, dass König Charles (74) es als jahrzehntelange zweite Geige hinter Queen Elizabeth II. (96, † 2022), mit Argusaugen über ein ausgewogenes Verhältnis von Momenten im Rampenlicht achte. Doch wie hellomagazine.com berichtet, sind in den kommenden beiden Wochen alle Termine aus dem royalen Kalender gestrichen worden.

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben Semesterferien

Will der Monarch jetzt etwa alles alleine machen? Oder will er Königin Camilla (76) mehr Raum im Rampenlicht einräumen? Weder noch: Der Wind weht aus einer ganz anderen Ecke: Für die von-Cornwall-und-Cambridge-Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) haben die Ferien begonnen.

Da die Mini-Royals sogar am Samstag die Schulbank der renommierte Lambrook School in Berkshire drücken müssen, nehmen sich ihre fleißigen Eltern heraus, im Allgemeinen auf Pflichttermine zu verzichten, um Zeit mit ihrem goldigen Nachwuchs verbringen zu können.

Nicht nur 08/15-Unterricht: Lambrook School legt Wert auf Vielfalt Wer seine Kinder dort hinschicken möchte, muss pro Schuljahr mindestens rund 16.000 Euro hinblättern (Ganztagsbetreuung), etwas teurer (ca. 23.000 Euro) wird es in den oberen Klassen ab sieben Jahren. Für diese stolze Summe bekommen die 620 Schüler aber auch einiges geboten: neben „normalen“ Fächern wie Mathematik, Geografie & Co. können sie sich beispielsweise beim Fechten austoben, einen Tauchkurs belegen oder ihr Können als Imker unter Beweis stellen.

Im Landhaus in Norfolk, auf Anmer Hall unternehmen Kate und William Ausflüge mit ihren Kids

Das Prinzenpaar tourte durch England und absolvierte einen Termin nach dem anderen. Doch plötzlich sind Kate Middleton und Prinz William von den Bildschirmen verschwunden, das steckt dahinter. © Stephen Lock/Imago

Seit Freitag, dem 13. Oktober haben die zweiwöchigen Semesterferien begonnen und der 9-Loch-Golfplatz sowie die schuleigenen Obstgärten mit Bienen, Hühnern und Schweinen liegen bis nach der Schulpause verlassen da. Die koedukative Vorbereitungsschule auf einem 52 Hektar großen Gelände macht den Kids zwar viel Spaß, noch schöner ist es aber, die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu haben.

Die Familie von Wales dürfte wie einen Großteil der Sommerferien in ihrem Landhaus in Norfolk, auf Anmer Hall verbringen. Prinzessin Kate und Prinz William können dort in aller Ruhe mit den Kindern gemeinsam backen und Koch-, Kunst- und Handwerksprojekte realisieren, an denen die Kinder gerne arbeiten wollen. Am liebsten aber dürften die drei royalen Racker ihre Zeit draußen verbringen und Ausflüge machen. Verwendete Quellen: hellomagazine.com