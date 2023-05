Kate Middleton verrät ihren sonderbaren Spitznamen für Prinz Louis

Von: Annemarie Göbbel

Am dritten Tag der Krönung rutschte er Kate Middleton heraus, als sie mit Prinz Louis am Lagerfeuer Marshmallows röstet. Die Prinzessin von Wales hat einen eigenwilligen Spitznamen für ihren Jüngsten.

London – Aus der Sicht des fünfjährigen Prinz Louis war die Krönung seines Opas König Charles III. (74) in erster Linie ein endloses Stillsein und -sitzen. Doch dann kam Tag drei beim Besuch einer Pfadfindergruppe in Slough, wo sich Prinz Williams (40) Familie zur Big-Help-Out-Initiative eingefunden hatte, um ehrenamtliche Tätigkeiten für die Gemeinde zu leisten. Es war auch der Moment, bei dem der jüngste Spross des Prinzenpaares von Wales lief zur Höchstform auflief.

Prinz Louis war bei der Hilfsaktion am dritten Tag der Krönung in seinem Element

Baggerfahren, Pfeil- und Bogenschießen, Hämmern, Sägen, Schubkarren fahren – besser konnte es für Louis nicht laufen. Als es dann auch noch gegrillte Marshmallows zum Essen gab, die ihm von Mama Kates zarter Hand gereicht wurden, war der zweite Sohn eindeutig der Glücklichste der drei Miniroyals. Schließlich kommt es nicht allzu oft vor, dass auch Kate und William die Hemdsärmel hochkrempeln und keine Angst davor haben, sich die Hände schmutzig zu machen.

Während also Mama Kate softe Marshmallows am Stock über der Flamme eines Lagerfeuers briet, hielt eine Kamera fest, wie die Prinzessin von Wales ihren Jüngsten bei seinem eigenwilligen Spitznamen nannte: „Leg das ins Feuer, Lou Bug“, hörte man die dreifache Mutter sagen. Wer dachte, er hätte sich verhört, wurde beim Schubkarre fahren eines Besseren belehrt: „Gut gemacht, gute Arbeit, Lou Bug!“ hörte man die stolze Mutter deutlich in einem weiteren Clip des Tages.

Prinz Louis erobert die Herzen und „hat gute Arbeit geleistet“ „Louis war sehr enthusiastisch und hat gute Arbeit geleistet“, sagte Anne Edwards, eine leitende Pfadfinderhelferin, die mit Charlotte (8) und Louis Schlackenblöcke bemalte, um hölzerne Pflanzgefäße zu tragen. „Er war fest entschlossen, alles alleine zu machen, und es gelang ihm, den ganzen Pinsel hineinzustecken, ihn hochzuschnippen und so einige von uns mit Farbe zu bedecken!“, erzählt Edwards bei people. „Er hat gute Arbeit geleistet!“

Prinz Louis wurde von seiner royalen Mutter als „Käferchen“ bezeichnet

Sonst stets auf Formalitäten bedacht, rutschte Prinzessin Kate am dritten Tag der Krönung in Slough am Lagerfeuer der lustige Spitzname für Prinz Louis heraus (Fotomontage). © i Images/Imago

Lou ist die gängige Abkürzung für Louis, Bug heißt übersetzt Insekt, dürfte aber im Sinne von „kleines Krabbeltierchen“ oder „Käferchen“ gemeint sein. Royal-Fans tauscht sich umgehend über die sozialen Medien aus, um über den süßen Spitznamen der Prinzessin von Wales für Prinz Louis zu schwärmen. „Lou Bug ist so süß“, jubelt jemand. „Ich komme nicht über Lou bug hinweg“, schwärmt es einem aus einem weiteren Kommentar entgegen. Eine dritte Person schreibt: „Lou bug! Oh Gott, das ist bezaubernd!“

Die königliche Familie hat sich auch in der Vergangenheit schon häufiger mit liebevollen Spitznamen bedacht. Bei einem Besuch in Leicester im Jahr 2018 verriet die Prinzessin von Wales, dass ihre Kinder ihren Vater als „Pops“ bezeichnen. Berichten zufolge soll Prinz William Prinzessin Charlotte „Mignonette“ genannt haben – das französische Wort für „klein und zart“ –, während Kate Charlotte zuvor „Lottie“ genannt hat. Prinz George (9) wird meistens bei seinen Initialen PG genannt. Alle Infos, Bilder und Updates zur Krönung Charles III. gibts hier im Live-Ticker. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, Instagram @hellomag, independent.co.uk, people.com