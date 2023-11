Kate Middletons Ruf hat Vorrang: Darum setzen sich ihre Eltern zur Ruhe

Von: Susanne Kröber

Teilen

Um Prinzessin Kates Ansehen zu schützen, wollen sich Carole und Michael Middleton jetzt ins Privatleben zurückziehen. Dabei hatten Kates Eltern eigentlich andere Pläne.

Bucklebury – Wenn die eigene Tochter eines Tages den britischen Thron besteigen soll, muss man Abstriche machen. Das scheinen sich Kate Middletons (41) Eltern Carole (68) und Michael Middleton (74) zu Herzen genommen zu haben, denn wie der Daily Express berichtet, haben die Middletons jetzt Pläne für ein neues Unternehmen verworfen, nachdem ihr Versandhandel für Party-Artikel in diesem Jahr Konkurs anmelden musste.

Keine geschäftlichen Experimente mehr: Kate Middletons Eltern sollen sich in Zukunft zurückhalten

1987 gründete Carole Middleton das Unternehmen „Party Pieces“, der Versand von Party-Zubehör soll die Familie laut Daily Mail zu Multimillionären gemacht haben. Doch im Frühjahr endete die Erfolgsgeschichte mit einem Knall, die Firma ging pleite und zog den Zorn der Gläubiger auf sich, die sich um ihr Geld betrogen sahen. Keine gute Publicity für die Middletons – und erst recht nicht für die britische Königsfamilie, in die Kate Middleton durch ihre Hochzeit mit Prinz William (41) 2011 einheiratete.

Tampongate, Untreue, Missbrauch : Die zehn größten Skandale im britischen Königshaus Fotostrecke ansehen

„Der Name Windsor erlitt einen kleinen Schaden, als ‚Party Pieces‘ aufgrund der vielen Schulden, die das Unternehmen bei hart arbeitenden Menschen hatte, zusammenbrach“, erklärt ein Insider gegenüber dem Daily Express. „Der Palast wird auf keinen Fall wollen, dass so etwas noch einmal passiert. Die Royals sollen eine Inspiration für hart arbeitende Menschen sein und nicht für diejenigen, die vom Verlust anderer profitieren.“

Das Paar war damit beschäftigt, seinen nächsten Schritt zu planen, hat nun aber alle zukünftigen Geschäftspläne verworfen, um den Ruf seiner Tochter zu schützen. Alles, was die Middletons tun, wird sich unweigerlich auf Kate auswirken, daher ist es am besten, wenn ihre Eltern sich in Zukunft zurückhalten.

Sechs Enkelkinder: Die Middletons sind jetzt hauptberuflich Großeltern

Wie die britische Boulevardzeitung berichtet, hatten die Middletons bereits 2006 eine weitere Firma gründeten, um sich den Namen „First Birthdays“ zu sichern, seitdem ruht dieses Unternehmen allerdings. Und das soll offenbar auch in Zukunft so bleiben, um Prinzessin Kate keine weiteren Steine in den Weg zu legen. „Carole und Mike werden sich stattdessen auf ihre Familie und ihre Enkelkinder konzentrieren“, so der Insider über den Ruhestand der Middletons.

Carole und Michael Middleton (rechts) lassen Vorsicht walten: Um ihre Tochter Kate zu schützen, verabschieden sie sich in den Ruhestand. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/Avalon.red

Auch Kates Bruder James Middleton (36), der gerade zum ersten Mal Vater geworden ist, hatte in der Vergangenheit kein glückliches Händchen, was erfolgreiche Geschäftsideen angeht. Nach Pleiten mit Marshmallows, Kuchen und Wein vertreibt James seit 2020 mit seinem Unternehmen „James & Ella“ organisches Hundefutter. Tipps für Tierfreunde gibt‘s von James Middleton via Instagram gratis dazu. Verwendete Quellen: express.co.uk, dailymail.co.uk