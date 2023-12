Kates und Williams Weihnachtsgrüße: Prinzessin Charlotte ist der Boss

Von: Susanne Kröber

In diesem Jahr überlassen es Kate Middleton und Prinz William ihren Kindern George, Charlotte und Louis, weihnachtliche Grüße via Social Media zu versenden.

London – König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) ist mit Sicherheit bewusst, dass das Thronfolgerpaar Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) bei gemeinsamen Terminen oft im Fokus steht. Aber auch William und Kate dürfte klar sein, dass die nächste Generation bereits in den Startlöchern steht. Denn wo auch immer Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) auftauchen, ist ihnen die geballte Aufmerksamkeit gewiss.

Ausnahmsweise nicht Prinz Louis: Auf neuem Foto stiehlt Prinzessin Charlotte ihren Geschwistern die Show

Sei es die Krönung von König Charles im Mai, die Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ oder zuletzt das Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey – alle Augen sind auf die Kinder von Kate Middleton und Prinz William gerichtet. Vor allem Prinz Louis verzaubert die Royal-Fans weltweit gerne mal mit lustigen Grimassen und Faxen. Doch bei den Weihnachtsgrüßen, die Kate und William in diesem Jahr via Social Media versenden, steht nicht ihr Jüngster im Mittelpunkt.

Auf dem Foto, das Prince und Princess of Wales mit den Followern teilen, sitzen Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George nebeneinander auf einer Bank, gekleidet sind die Geschwister in nahezu identischen weißen Hemden. Dazu trägt Louis kurze, George lange Hosen und Charlotte Jeans. „Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest, von unserer Familie an Ihre“, so Prinz William und Prinzessin Kate in ihren Grüßen, bei denen sie sich im Hintergrund halten.

Auf Weihnachtsfoto: „Prinzessin Charlotte hat definitiv die Kontrolle über die Jungs“

Auffällig ist nicht nur das wenig weihnachtliche Ambiente – die Fotos wurden laut People-Magazin bereits Anfang 2023 von Josh Sinner gemacht – sondern auch die Posen der royalen Sprösslinge. Charlotte hat ihre Arme lässig um ihre beiden Brüder gelegt und strahlt in die Kamera, auch Prinz George lächelt, nur Prinz Louis schaut ein wenig verträumt zur Seite. „Prinzessin Charlotte hat definitiv die Kontrolle über die Jungs“, kommentiert eine Instagram-Nutzerin die Aufnahme.

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis (von links) verteilen in diesem Jahr die Weihnachtsgrüße für ihre Eltern Kate und William. (Fotomontage) © IMAGO/Avalon.red/i Images

„Charlotte rockt“, jubelt eine weitere Userin. „So ein süßes Trio! Ich liebe es zu sehen, dass sie einfach sie selbst sein können.“ Das Bild stammt aus der gleichen Fotosession wie das Motiv der diesjährigen Weihnachtskarte. Auf der waren neben George, Charlotte und Louis zwar auch deren Eltern zu sehen, allerdings gab Kates und Williams Weihnachtsgrußkarte Rätsel auf. Verwendete Quellen: people.com, Instagram