Fruchtblase bei Ikea geplatzt: DSDS-Star Katharina Eisenbluts Baby ist da

Katharina Eisenblut gibt ihren Fans ein Update © Instagram/Katharina Eisenblut

Ausgerechnet bei einem Möbelhaus-Besuch platzte die Fruchtblase von Reality-Star Katharina Eisenblut. Ihr kleiner Sohn hatte es wohl eilig...

Katharina Eisenblut (28) ist Mama geworden! Auf Instagram teilt die Ex-DSDS-Kandidatin ihren Fans stolz mit, einen kleinen Sohn zur Welt gebracht zu haben. Zusammen mit ihrem Verlobten Niko Kronenbitter kann die frischgebackene Mama nun ihr Familienglück zu dritt genießen. Allerdings hätte sie sich die Stunden vor der Geburt wohl etwas anders vorgestellt: Söhnchen Emilio hatte es nämlich eilig und kam zu früh zur Welt.

„Hallo meine Lieben, ich denke es gibt Neuigkeiten“, eröffnete Katharina ihren rund 161.000 Followern in ihrer Story. „Mir ist in einer ganz blöden Situation die Fruchtblase geplatzt und dann ging es schon los. Die ganze Geschichte dahinter verrate ich euch bald, aber seid euch sicher, es wird lustig!“

Im Interview mit Promiflash plauderte die Reality-TV-Teilnehmerin anschließend die versprochene Story aus: Ihr kleiner Prinz suchte sich nämlich einen äußerst ungünstigen Zeitpunkt aus, um Mamas Bauch zu verlassen. „Meine Fruchtblase ist beim Einkaufen im Ikea geplatzt“, offenbarte Katharina. Anfangs habe sie einfach gedacht, ihr sei ein kleines Malheur passiert: „Ich dachte zuerst, ich hätte mich aus Versehen angepinkelt, da der Kleine mit seinem Köpfchen gerne auf meiner Blase lag.“

Katharina Eisenblut: „Die Leute schauten mich angewidert an“

Allerdings habe sie mit „jedem weiteren Schritt“ Wasser verloren. „Die Wehen folgten dann auch relativ schnell und ich wusste, es geht los“, fügte die Sängerin hinzu. Leider wurde ihre Vorfreude auf die Geburt dadurch getrübt, dass ihr die Situation so „unendlich peinlich“ war. Katharinas Kleid sei total nass geworden und sie habe viele schiefe Blicke auf sich gezogen. „Mir blieb in dem Laden die Luft weg und die Leute schauten mich angewidert an“, erinnerte sich die Influencerin zurück. „So schnell habe ich noch nie Ikea verlassen!“

Inzwischen überwiegt natürlich längst die Freude über das neue Familienmitglied. „Ich bin so unendlich verliebt in das kleine Wunder“, schwärmte die TV-Beauty. In Katharinas Story gab es bereits einen ersten Blick auf ihr zuckersüßes Baby zu erhaschen. Auch ein Foto, das Emilios kleines Händchen zeigt, durfte natürlich nicht fehlen.

